中評現場：終點遇大雨助賴清德營造悲劇英雄

賴清德在凱道發表10幾分鐘的講話。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月12日電（記者 洪德諭）民進黨10日展開2020初選民調，最快13日有結果。前“行政院長”賴清德在初選最後階段，9日起選擇以車隊遊行的方式走遍半個台灣，11日抵達終點站台北的凱達格蘭大道，在下著大雨的天氣，賴清德未選擇準備好的雨備場地，將車隊直駛凱道，超過10分鐘的短講，賴清德穿著雨衣卻未帶著帽子，也未拿出毛巾頂多用手撥撥雨珠，藉由這樣的方式，應是為了呈現“悲劇英雄”的一面。



賴清德的壯大台灣車隊遊行9日從屏東出發，沿途經過高雄、台南、新竹、桃園等縣市，11日下午抵達最後一個縣市台北並以位居“總統府”前的凱達格蘭大道做為終點，象徵前進“總統府”。賴這趟遊行搭著敞篷的吉普車，一天超過10個小時沿途跟民眾揮手，無疑是塑造“苦行”之感。



面對初選時間一再延長，初選規則也被改變，賴清德始終被認為是弱勢的一方，11日下午台灣“中央氣象局”針對台北發布大雨特報，在這樣的天氣下，賴原本有準備好雨備場地，不過賴最終選擇不使用雨備照原計劃走，淋著雨迎向人群，頗有想訴諸同情的味道。



觀察賴清德發表短講過程，全程10幾分鐘的短講，賴清德雖穿著雨衣，但並未把雨衣的帽子戴上，透明的雨衣也呈現出賴清德白色襯衫濕透的一面，過程中賴清德也頂多以手把臉上的雨水揮掉，直到演講完才拿起陪同的北市議員高嘉瑜所提供的毛巾。



至於初選最後階段的短講，賴清德除了提到這幾天來車隊遊行的過程，強調大太陽、淋雨跟以前民主運動打拼的前輩，一點都微不足道。此外賴也緊抓主權的議題，高喊反對和平協議、不要一國兩制讓台灣成為第二個香港，並以無黨籍台北市長柯文哲做為攻擊點，要柯放棄兩岸一家親的思想，不能為了能賣一些農產品而犧牲主權、制度，強調台灣應站在民主的陣營，他是檯面上最具實力守護台灣的候選人。