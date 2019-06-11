鴻海調薪送利多？郭台銘：我看新聞才曉得

鴻海董事長郭台銘接受媒體訪問。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中6月11日電（記者 林谷隆）鴻海宣布全面調薪，平均幅度7%，爭取中國國民黨2020大選提名的鴻海董事長郭台銘11日在台中受訪表示，他也是看到新聞，才曉得這件事，也坦言因為鴻海科技比較領先，所以走在前面有錢給員工加薪，但是看到其他企業經營這麼辛苦，應該體恤他們，關懷他們。他認為，政府要推動工業轉型，企業先賺錢，自然會幫員工加薪。



鴻海即將在6月21日召開股東會，進行董事全面改選，傳聞郭台銘在退休前最後一道命令，就是全體調薪10%。對此，鴻海證實確有此事，公司為求才與留才已於2019年6月正式生效員工年度調薪計劃，年資滿一年以上，各資職位同仁，平均調幅7%。



郭台銘11日下午來到台中上銀科技公司，以“全球美中貿易戰機械產業之危機與轉機”為題發表專題演講，對象都是台中產業人士。會後接受媒體聯訪，被問到鴻海加薪7%，是不是放出大利多？



郭台銘第一時間先是笑著說，今天看新聞，他才曉得。接著正經回答，他要說句實在話，鴻海因為科技走在前面，有多餘的盈餘，可以幫員工加薪，但是看看台灣有很多企業，經營得很辛苦，我們應該體恤他們，關懷他們。



他提到，所以他不以鴻海調薪為高興，反而認為要讓台灣水漲船高，應該讓企業先賺錢，自然會員工加薪，如果台灣經濟不好，企業難經營，任何企業家都無法將盈餘分享給員工。



媒體也關注郭台銘特別來到台中與企業座談，未來是不是鴻海也要加碼投資台中？



郭台銘回答，他今天是用2020大選參選人的身份，來與產業界座談，我關心是全台灣工業的問題，如果他們營運健全，將能帶給台中經濟希望，所以要站在他們的立場，去考慮給他們需要的政策，提出牛肉引進新投資，這就是台灣領導人要做的事情，你看日本首相到全球各地訪問，身邊都是帶著幾百家的企業，這是他要做的事情。



至於鴻海未來的經營方向，郭台銘也說，這要交給他的老兄弟們打點，相信他們會做得更好。