質疑蔡英文博士學位？英粉灌爆彭文正臉書

彭文正在臉書質疑蔡英文博士學位造假，引發論戰。（彭文正臉書） 彭文正在臉書質疑蔡英文博士學位造假，引發論戰。（彭文正臉書） 中評社台北6月11日電／名嘴曹長青昨天質疑蔡英文的博士學位是否造假？談話節目主持人彭文正今天更在臉書表示，做了他所能作的所有查證，結論是他認同曹長青的查證，並稱這是他在學術界25年碰到最怪的怪事。此文一出，立刻引爆英粉灌爆彭文正臉書，彭文正也不甘示弱和網友互嗆。兩派不同的意見，在臉書上交戰。



有網友嘲諷彭文正“了不起，新聞系教授查證功力僅此而已”、“抹黑小英博士學歷造假，LSE、大英圖書館官網直接大打臉”、“連結都貼給你還不會看，好棒的台大教授！”、“彭文正變成藍營打手”、“現在論調完全跟KMTer一致啊，中國真的感謝你們弄垮台派”。



彭文正也不甘示弱的回敬網友，“整篇文章一大堆廢話，就沒回答論文在哪？有這麼難嗎？”、“連結你點進去看了嗎？一個Photoshop一分鐘就可以做的文件，你這麼相信嗎？….不要這麼容易被騙好嗎？”



有網友出示大英圖書館官網簡訊，證明蔡英文有博士論文；但立刻有網友留言反問，“結果一個只有title，沒有指導教授的論文，真是奇怪，也許是天才博士生，不需要指導教授”、“博士學位要畢業要有刊載在國際期刊的著作，副教授跟教授升等，要有三篇以上的論文刊在國際期刊才有機會升等。都不懂這規則嗎？英粉是不是都是韓粉假冒的？”

