中評關注：柯文哲是新政黨白色聯盟領頭羊？

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月12日電（記者 鄭羿菲）知名網紅“館長”陳之漢日前開直播爆料，時代力量前黨主席、現任“立委”黃國昌徵詢有沒有任不分區“立委”的意願，並稱黃考慮退黨另外籌組第三勢力政黨。黃國昌事後澄清，有另一群人在籌組新的政黨“白色聯盟”，對方曾接觸過他，但他“未必會參與”。而究竟是誰在籌組白色聯盟，黃不願多說，卻也讓從年初就被討論要不要組黨的無黨籍台北市長柯文哲受各界關注。



柯文哲要不要籌組政黨？從2018九合一選後就成為各界討論的熱絡話題。面對組黨話題，柯文哲不僅一字“thinking”對外表達，更透露“要組的政黨不是一般的政黨”，而在2月就傳出柯文哲有意與親民黨、時代力量等共組“政團聯盟”參選2020，但與柯文哲友好的時代力量“立委”林昶佐則否認這則訊息。



柯文哲為何要籌組政黨？柯若有意2020，要走的路線不外乎兩條，其一是獲親民黨、時代力量推薦為“總統”候選人，這條路是最快，也最不需要動員的，但目前並未有消息柯將被兩黨推薦；另一條路則是發起連署，屆時則必須收集超過28萬份連署書，才能登記成為2020的候選人之一，雖然對網路人氣高的柯文哲來說不是難題，但畢竟動員就得花錢、規劃組織等，若有政黨奧援，會更容易些。



除了籌組政黨對於推動2020連署，組織動員較完整外，也能將現行鬆散的組織“柯粉俱樂部”進一步轉化為政黨緊密組織的陸軍，能夠凝聚民眾對柯的支持，並鞏固其基本盤，且對柯文哲來說，有政黨作為勢力據點，即便2020不參選，或是參選失利，柯還是有空間發揮政治能量，不會如外界所說，2022做完第二任台北市長後，就告老還鄉。



第三個籌組政黨的原因在於不分區“立委”席次，柯文哲在多項民調雖有2成5以上的支持度，但對柯家軍而言，最大的難題是柯的光環難以“輻射”到子弟兵身上。2018年底台北市“立委”補選，披“白色力量”戰袍的陳思宇得票率僅12%，不敵藍綠陣營，但換言之，白色力量至少有1成2的支持率。



以2016大選政黨得票率來看，時代力量得票率6.1%，分得2席不分區“立委”、親民黨得票率6.52%，分得3席不分區“立委”，保守估計白色力量會有5席以上的不分區“立委”席次，也能以此“練兵”，讓柯家軍各自經營自己的口碑、持續茁壯。



面對2020，柯文哲始終不鬆口，從6月宣布延後到9月再說，如今意外傳出有第三勢力正在籌組“白色聯盟”，領頭羊究竟是不是與柯文哲，備受各界關注。



