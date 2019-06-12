澳門青年商會會長譚鎧承：高雄發展潛力很大

澳門中華青年商會會長譚鎧承受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月12日電（記者 蔣繼平）澳門中華青年商會代表團11日赴高雄舉行經貿合作會議，希望未來在高雄打造“港澳台青年產業共創基地”。澳門中華青年商會會長譚鎧承接受中評社訪問時表示，看準未來大灣區市場，希望港澳台人才聚集一起，幫助有潛力的產品或服務打造成為適合在大陸市場的品牌，提高投資的效率。譚鎧承也說，而會想選擇高雄，就是因為韓國瑜當選後讓大家注意到高雄發展潛力很大。



譚鎧承表示，過去吸引台灣青年到大陸創業的方式太慢了，希望藉由已經在港澳台地區創業有成的青年企業家，直接找到合適的產品，創造出品牌價值，以正確的方式打入大灣區市場，確實符合市場需求，少走一段冤枉路。



由澳門青年企業家為班底的澳門中華青年商會代表團11日赴高雄舉行“粵港澳台青年企業家11+T”高雄經貿合作會議，並在高雄市長韓國瑜見證下，由澳門中華青年商會會長譚鎧承、國際青年創業協會（香港）會長林軍及“全國商總品牌創新服務加速中心”執行長戴中興三方簽署“港澳台青年產業共創基地設立合作備忘錄”。未來將分別在高雄、澳門及香港合作投資設立港澳台青年產業共創基地，將港澳台資源、資金、人才在“11+T”的平台匯聚。“11+T”的11代表粵港澳大灣區九個城市、以及香港、澳門，T代表台灣。



譚鎧承，生於1986年，澳門人，2008年畢業於東吳大學國貿系，2010年在澳門成立東吳大學澳門校友會，致力推動澳台交流，現為中華青年商會會長。譚鎧承於2014年創立保氏集團，從事房地產投資及銷售，目前也轉型做商業地產及品牌投資及管理。



中評社提問，推動港澳台青年共創基地的目的是什麼？



譚鎧承表示，結合香港澳門跟台灣的人才，因為本身他們對自己的市場是最了解的，三個不同地方的人坐在一起，未來要一起合作的時候，就能知道該怎麼配合才能推出適合大灣區的產品，這樣才會跳脫自己的角度，產品做出來才能真正符合市場需求。



譚鎧承強調，投資青年創業市場把概念變成產品，這部分做的人太多了，他們想做的是把兩岸三地的人才聚集再一起，將產品弄好，真正能在市場立足，再先到澳門，最後再推到大灣區。他建議，不要死守在台灣市場，壓低成本價格來取得利潤，而是變成品牌打入澳門市場，接著前進大灣區，讓價值翻倍。



譚鎧承認為，以前香港對大陸、澳門對大陸、台灣對大陸的一對一商業模式，已經不再適用了，如果可以結合兩岸三地的人才，一起將產品輸往大陸，這樣才是最好的方式。



譚鎧承舉例，以廣東來說，過去都是靠製造業將經濟起來，但是現在開始要推服務業，那代表機會已經來了，台灣可以做為服務業的輸出方角色，澳門可以做為品牌，彼此互補，配合大灣區開始轉型，就可以銜接上去。



為什麼會想把港澳台人才跟資源放在高雄？



譚鎧承表示，主要因為看到高雄現在發展有很大的機會，雖然高雄擁有海港、空港，但很多東西剛開始起步，城市發展空間很大，可以趁現在把港澳台優勢引進高雄，在高雄做好並且把產品做好，透過澳門品牌輸往大灣區，而港澳台青年共創基地，就是很大型的孵化器。



譚鎧承也坦承，確實因為韓國瑜的關係，才讓大家知道有高雄這個地方，過去在台灣念書都在台北生活，也不曾來過高雄，真的是因為韓國瑜把高雄的力量放射出來，才會開始讓大家關注到高雄，並促成這次合作。他說，現在來看，高雄市以後成立青年局，對青年創業這部分會有幫助，也會跟青年局溝通，未來怎麼來落實。



台灣的服務業好在哪？



譚鎧承說，服務業最重要的就是人，台灣的服務業提供的服務態度是有優勢的。如果大家有機會到香港、澳門旅遊或生活，再來到台灣這邊做對比，肯定有很大的分別，台灣服務態度真的比較好，相信以人為本理念創造出來的東西，市場接受度會更好。



譚鎧承指出，台灣服務業很少做品牌，這是最欠缺的地方，譬如各地都能擺攤賣飲食服飾，如果產品好，就可以透過營造品牌形象，輸出到各地後，產品也會增值，未來再進到大灣區產品，價值就已經天差地別了，這就是品牌的力量。