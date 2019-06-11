美墨協議又添變數　美方再祭關稅“法寶”

中評社北京6月11日電／美國總統特朗普10日表示，美國和墨西哥就邊境非法移民問題達成的協議中，有尚未公開的條款仍待墨立法機構批准。若條款未獲通過，美國將恢復對墨輸美商品加徵關稅。而墨方則表示，協議內容皆已公佈。



新華社報道，分析人士認為，特朗普政府剛與墨西哥達成協議，卻又再祭關稅“法寶”，令本屆美國政府在貿易與國家安全問題之間的界限顯得更加模糊。



【新聞事實】



特朗普10日在社交媒體上表示，未公開的美墨協議條款將在不久的將來公佈，且需經墨立法機構投票批准。他說，不認為投票會有問題，但若因為任何理由這些條款未獲通過，美方對墨輸美商品加徵的關稅將會恢復。



這一威脅距離特朗普宣佈與墨方達成協議僅3天。特朗普9日也曾警告，墨西哥如果因為“某些未知原因”與美方合作失敗，美方“總能回到先前有利可圖的關稅立場”。



當前，美墨協議在美國國內正面臨質疑，美國媒體認為其中沒有多少新內容。例如，協議提到，墨方同意採取調派國民警衛隊等舉措應對非法移民事宜，但《紐約時報》援引美墨官員的話說，墨方今年3月就同意向邊境調派國民警衛隊，阻截取道墨西哥北上美國的中美洲移民。



對於美墨協議是否存在未公佈的內容，墨方表達了不同看法。墨外長埃布拉德10日對記者表示，墨美7日達成一致，相關內容已對外公佈。如果未能有效減少中美洲非法移民數量，墨美將商討進一步行動。他說，除此之外協議並無其他內容。

