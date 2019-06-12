葛咏娟：兩岸四地交流　有助於進軍大灣區

粵港澳台青年企業家“11+T”高雄經貿合作會議，與會的台灣區團長葛咏娟受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月12日電（記者 蔣繼平）“粵港澳台青年企業家11+T”高雄經貿合作會議11日在高雄舉行經貿合作會議，與會的台灣區團長葛咏娟接受中評社訪問時表示，台灣的市場規模及資源有限，為了有效打入大灣區市場，透過兩岸四地青年企業家活動交流，找到對的合作夥伴跟策略方式非常重要，也是活動目的以及推動設立港澳台青年產業共創基地的原因。



由澳門青年企業家為班底的澳門中華青年商會代表團11日赴高雄舉行“粵港澳台青年企業家11+T”高雄經貿合作會議，並在高雄市長韓國瑜見證下，由澳門中華青年商會會長譚鎧承、國際青年創業協會（香港）會長林軍及“全國商總品牌創新服務加速中心”執行長戴中興三方簽署“港澳台青年產業共創基地設立合作備忘錄”。未來將分別在高雄、澳門及香港合作投資設立港澳台青年產業共創基地，將港澳台資源、資金、人才在“11+T”的平台匯聚。“11+T”的11代表粵港澳大灣區九個城市、以及香港、澳門，T代表台灣。



葛咏娟，生於1983年，台北人，畢於輔仁大學財經法律系，2014年創立RICH CHIA奇亞籽品牌，開始創業從事食品業，現在已跨足醫療科技健康事業，創立全台灣第一個AI人工智慧營養師的來福食醫網品牌總監。



這次粵港澳台青年企業家“11+T”高雄經貿合作會議，聚集澳門25人、香港10人、大陸8人、台灣55人，總共近百人參與，都是創業有成的企業家及生意人。台灣區團長葛咏娟說，青年企業家有熱情跟執行力，而且每一個人都具備能力，這一次的聚集是很令人興奮的一件事。



葛咏娟表示，這次活動主要是希望把台灣好的品牌帶去大灣區發展，台灣服務業具備“匠心”，仔細到位且非常熱情，俗話說“台灣最美的風景是人”，因此台灣人在做服務的時候，是從心底對人友善，以她到訪許多國家旅遊、工作的經驗，台灣的服務是非常好的，且大陸會請台灣公司派人去作培訓，這是因為除了硬體做好是不夠的，提供服務的方式、態度要達到高品質則不容易達到，這需要長時間的文化薰陶，這也是台灣能夠補足的部分。



葛咏娟表示，相較港澳，台灣的想法是比較具有彈性的，沒有那麼多的拘束跟限制，跟其他地方相比的話，創意就是另一項優勢，但欠缺的就是資源跟市場太小，因此當然希望透過兩岸四地的交流、結合，可以更瞭解對方的市場跟消費行為，讓產品可以賣得更多更廣，而且，找到對的夥伴很重要。



台灣美食、員工培訓、講師課程等等在大陸都很受歡迎。葛咏娟認為，透過港澳台的團隊討論出來的產品，可以迎合兩岸四地的市場需求，所以借重台灣人的創意及服務，港澳對於金錢及法治的專業及重視，以港澳創設公司做中繼站，多方協調後，打造適合大灣區的產品出來。



葛咏娟分享，過去希望把自己的企業做大，因此特別曾到北京念書，希望透過學習接軌，找到可以互相幫助的夥伴，也知道兩岸四地的人針對各種議題，各自的想法、立場都不盡相同，衝擊之中會激盪更多火花，產生意料不到的想法，因此不要害怕去溝通。



由於踏進醫療科技產業，葛咏娟以市場規模來舉例，慢性病的部分台灣市場規模只有260萬人，但是大陸就有2.6億人以上，甚至更多，不過光靠市場規模是不夠的，一定要符合當地的市場需求，找到適合的方式切入，才能事半功倍。



她說，譬如以“大健康”產業為例，一般人聽到就會以為是騙人賣藥的，不相信這些，就算真的花時間瞭解知道之後，還要注意進展“速度”會不會太慢，因為在大陸港澳市場非常注重商業模式，最好可以是快速拓展。



葛咏娟說，跟台灣不同的是，台灣可以慢慢來、慢慢做，花個3到4年也沒關係，但是大陸市場、資金太大，3到4個月沒有成效，反而會被當成個體戶，不符合當地企業需求，這就是落差。



葛咏娟表示，因此把優秀跟對的人才聚在一起，碰觸後產生新的火花，未來就有可能是合作夥伴，這個平台就是扮演這個功能，讓大家透過互動交流找到合適的商業夥伴，目標就是將商品成功行銷到兩岸四地。



葛咏娟說，台灣的薪資條件這幾年來並沒有變好，但港澳地區薪水都已經比台灣高，大陸內地的工資也不斷在成長，為了在台灣生存得犧牲時間去賺取更多薪資，為了賺錢，這幾年也開始鼓勵創業，但是台灣市場就是這麼小，因此面對未來兩岸四地的大市場，應該要有良好的策略跟步驟才行。