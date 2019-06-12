支持者冒雨等賴清德　姪子現身喊一定贏

童子瑋現身凱道力挺賴清德。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月12日電（記者 洪德諭）前“行政院長”賴清德9日起的壯大台灣車隊遊行，歷時3天跑遍近半個台灣後，11日抵達“總統府”前的凱達格蘭大道。車隊抵達前，就有近百名的支持者冒雨替賴送暖，賴的姪子基隆市議員童子瑋也帶了10名左右的成員抵達現場。談及賴的下一步，童子瑋接受中評社訪問分析，若賴勝出，接下來最重要的工作是團結；若不幸落敗，童僅答“現在只有一個答案，就是堅定支持賴清德，賴清德會贏”。



民進黨2020黨內初選民調10日起展開，最快13日就有結果。初選最後階段，賴清德9日起進行壯大台灣車隊遊行，一路從屏東北上到台北，幾乎跑遍半個台灣。



11日下午車隊抵達最後一個縣市台北，掃街過程中有包括北市議員周威佑、資深媒體人簡余晏陪同，抵達終點“總統府”前凱達格蘭大道，則是由相當有人氣的北市議員高嘉瑜陪同。



車隊原定在11日下午4點半左右抵達凱道，為迎接賴清德，近百名的挺賴後援會的支持者就算下著大雨也早早就在穿著雨衣或撐著雨傘在此守候，不僅帶著“賴清德我愛您”、“支持賴清德選總統”的標語，也高喊“賴清德凍蒜”、“清德接棒、台灣最棒”的口號，在賴發表短講時，則不時熱情回應賴，也在短講完後蜂擁而上盼能跟賴握手並獻上花束。



在這個迎接賴清德的場合，除了有向來就挺賴的民報董事長陳永興、台灣社長張葉森等人抵達現場外，賴清德的姪子、基隆市議員童子瑋也從基隆趕抵現場。童子瑋接受中評社訪問時表示，今天有辦公室助理、里長、好朋友，約10幾個成員一起到現場挺賴。



對於近期包括“行政院長”蘇貞昌、“立法院長”蘇嘉全相繼表達挺蔡，童子瑋說，高層的事情不方便評論，不過賴清德跟很多人是好朋友並共事過，相信黨公職也有很多是支持賴清德的人。



童子瑋說，他近期在基層掃街，基層的反應非常好且真正的選票也在基層，相信賴清德能通過初選。若賴勝出，童認為，在勝利是最重要的價值下，大家一定要團結一起對抗對手。由於挺蔡英文者不會不喜歡賴清德，相信團結不會有問題；至於若蔡勝出，賴的下一步？童笑稱“現在只有一個答案，就是堅定支持賴清德，相信賴清德會贏”。