陳文俊：郭台銘真的可以吃定大陸嗎？

前中山大學政治研究所教授、前所長陳文俊。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄6月12日電（記者 高易伸）前中山大學政治研究所所長陳文俊接受中評社訪問表示，確有不少人擔心中國國民黨高雄市長韓國瑜密集造勢，將導致師老兵疲等現象。但韓流靠的就是民氣，韓盡量在維持他的動能，並帶給對手壓力。郭台銘表現已經不像上周之前那麼優雅、胸有成竹了，這就是韓流成功挺進花蓮後所帶來的政治效應。郭對韓的態度與攻擊性都在這之後轉變、加強了，因為郭感受到壓力了。



陳文俊觀察，韓國瑜花蓮造勢之後，郭台銘對韓的攻擊力道與方式是加強並改變的，郭台銘有點急，不像上週之前那麼優雅了，講話方式或針對性也都不同了。例如郭台銘在大陸擁有這麼龐大的事業體，但這兩天左批大陸在香港“一國兩制”是失敗的；右批韓國瑜說，他曾規勸韓不要進入中聯辦云云。他很好奇郭台銘真的那麼勇敢嗎？郭台銘真的可以吃定大陸嗎？



陳文俊，1946年生，台中豐原人。台灣政治大學政治研究所國家法學博士。曾任中山大學政治所所長、輔英科技大學校長，陳在南台灣桃李滿門。陳文俊是民調專家，中山大學民調中心便是在他手中創建。



韓國瑜6月1日上凱道造勢成功後，更在花蓮完成東台灣有史以來最多人數的政治集會，緊接著還要在雲林、台中、屏東及高雄各舉行一次密集造勢。外界好奇這股韓流是否代表台灣“庶民力量”的崛起？或者韓是擔心黨內對手鴻海集團董事長郭台銘的龐大資源，才出此策略？



對此陳文俊認為，韓流的人氣很重要，沒有人氣就沒有韓流，因此密集舉辦造勢目的就是希望凝聚支持者向心力，但與此同時的密集造勢也會造成師老兵疲現象，大家擔心操太久了，反而會得到反效果。



陳說，但這些擔心其實也都無所謂，選舉畢竟是看結果的。只要結果是好的，過程就是有效的。只要韓國瑜能贏，他用的方法我們不能批評他錯，相反如果韓國瑜輸，那就代表他現在的策略或方式是錯誤的。因此每個參選人都要為他所採取的選戰方式與策略負責，當然這種負責除了智慧的分析與謀定之外，有時候也是一種賭博。



陳文俊認為，郭台銘鈔票多，但韓國瑜透過造勢凝聚一股庶民力量，也算是沒有鈔票只能拼選票的一種戰略吧！



中評社問，怎樣觀察國民黨不分區“立委”、前“立法院院長”王金平上週臨時表態不參加國民黨“奇奇怪怪的初選”，但又努力在基層活動，串聯陸軍？



陳文俊說，王金平曾說自己的名字一定會出現在“選舉公報上”，如果王最後跑去當別人的副手，或許名字依舊會出現在公報上，但那應該不是他一開始講“這句話”的本意，且跑去當副手，整個都弱掉了。王既然選擇不參加國民黨黨內初選，又不可能加入民進黨，最有可能的方式就是以無黨籍自行參選。



陳文俊說，如果王金平的影響力有那關鍵的10％，那黨內不論是郭台銘、韓國瑜、朱立倫都要考慮怎麼配或怎麼切割。每個有機會的候選人一定會爭取“選票極大化”，但不論誰跟王金平配都有可能得到一些，並失去一些（選票），因此這是他們要去計算的。



觀察王金平與韓國瑜的關係？



陳文俊認為，韓國瑜不可能得到王金平的支持，他們兩個關係“不要再壞就好”。韓國瑜現在沒有王金平的陸軍，還有其他地方山頭的勢力支持。王金平現在只能待價而沽。



陳文俊說，韓國瑜是個聰明絕頂的人，但有時候這種人對自己太有自信，因此會太相信自己。他勸韓國瑜應該多多察納雅言，好的領袖一定要具備多聽的特質，而非偏聽。善於運用大家的的智慧，而非主帥衝第一線，這樣容易會“槍打出頭鳥”。韓國瑜要善用資源，不可能一個人去應付所有人，那只會累死自己。



中評社問，根據幾份民調，高雄市民有過半不支持韓國瑜參選2020？



陳文俊說，有時候聲音大不見得代表多數，好比“台獨”的聲音就很大，但那絕對不是多數。少數對韓不滿的聲音是有的，但對韓的影響有多少，恐怕還要調查。