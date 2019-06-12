郁慕明：藍不論誰出線需說清兩岸終極目標

郁慕明在臉書說明新黨對於國民黨初選的立場。（取自郁慕明臉書） 中評社台北6月12日電（記者 張嘉文）針對中國國民黨初選競爭激烈，新黨主席郁慕明在臉書發文表示，新黨不介入國民黨家務事，他只在意團結打敗民進黨，教訓蔡英文！現在他再加上一條，不管最後誰代表國民黨出線，說清楚“國家定位”、兩岸政策、發展出路、終極目標，這才是最實在的。



郁慕明表示，他剛從大陸結束廣上南北行，談兩岸關係與民族未來，也現場見證大陸的發展和進步。回到台灣，又是吵不完的選舉話題，才剛選完又要選，天天選，選到現在不只是藍綠對立，連藍綠各自內部也分裂。



郁慕明說，老獨男聯名登廣告，黃底紅字，說台灣已到存亡絕續的關頭，乍看還以為是新黨的文宣。原來，從最早的葉菊蘭、金美齡，到現在要捧蔡英文做“國母”，把權交出“頤養天年”！



郁慕明進一步指出，而綠營在內鬨，藍營也鬧“非X不投”。某某粉，某某黑，本是無傷大雅的初選攻防，現在卻愈演愈激烈。更遺憾的是，至今對台灣前途的討論非常有限，國民黨究竟怎樣因應兩岸變局，付之闕如！倒是王金平院長宣布不參加初選，有人說是退一步海闊天空，也有人說是退一步進兩步，饒富哲理！



郁慕明強調，新黨的立場，他早在去年藍營的雙十節大會就表態，我們不介入國民黨家務事，他只在意團結打敗民進黨，教訓蔡英文！現在他再加上一條，不管最後誰代表國民黨出線，說清楚“國家定位”、兩岸政策、發展出路、終極目標，這才是最實在的！