外交部駁斥蓬佩奧涉疆言論

中評社北京6月11日電／針對美國國務卿蓬佩奧發表關於中國新疆的言論，外交部發言人耿爽11日表示，蓬佩奧對新疆缺乏最基本的了解和認識，打著人權、宗教的幌子干涉中國內政，這樣的企圖註定會失敗。



在當日例行記者會上，有記者問：一段時間以來，美國國務卿蓬佩奧發表了一些關於中國新疆的言論。中方對此有何評論？



“無論是在中國還是在美國都有一句話‘眼見為實’。我不知道蓬佩奧先生有沒有去過新疆，但從他散播的那些關於新疆的不實之詞來看，他對中國新疆缺乏最基本的了解和認識。”耿爽說。



他表示，新疆根本就不存在所謂的“再教育營”。新疆依法開辦職業技能教育培訓中心，目的是幫助少數受恐怖主義和極端主義思想侵蝕的人重回正軌，幫助他們掌握自食其力的技能並最終重新融入社會。建立教培中心以來，新疆已經近三年未發生過暴力恐怖事件，安全形勢得到了極大的改觀。



耿爽說，新疆各族人民依法享有充分的宗教信仰自由，這一事實有目共睹。新疆現有清真寺2.44萬座，平均每530位穆斯林就擁有一座清真寺。“根據我看到的公開數據，美國全國的清真寺數量還不到新疆的十分之一。”



耿爽表示，維吾爾族文化得到有效的保護和發揚。新疆維吾爾族人民依法享有使用本族語言文字的權利。新疆的媒體使用漢、維吾爾等多種語言進行廣播出版，維吾爾木卡姆藝術被列入聯合國教科文組織“人類非物質文化遺產代表作名錄”。



“我剛才說過，蓬佩奧先生似乎對新疆缺乏基本的了解，但這並不是問題的關鍵，問題的關鍵是，他願不願意去了解一個真實的新疆。如果置事實和真相於不顧，醉心於編織謊言和謬論，妄圖打著人權、宗教的幌子，干涉中國內政，那就是性質完全不同的另一回事了。”耿爽說。



“我要提醒蓬佩奧先生的是，他的公開表演越充分，他的真實面目暴露得也就越充分。任何干涉中國內政的企圖都註定會失敗。”耿爽說。