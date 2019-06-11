網友指民調直接排除賴　民進黨：有紀錄可查

中評社台北6月11日電／民進黨昨天開始“總統”初選民調，但有網友質疑，訪員訪問方式讓她覺得有作弊。民進黨發言人周江杰說，電話訪問都有留下紀錄並保全證據，事後可供查驗比對，請外界不要以訛傳訛。



媒體人彭文正昨晚臉書轉貼一名網友貼文，這名吳姓網友質疑，她接到民調電話，但訪員訪問方式讓她覺得真的有作弊、“民調直接排除賴清德，太可惡了”。



中央社報道，對此，民進黨發言人周江杰今天說，中央黨部已和貼文者取得聯繫，並告知電話訪問都有留下紀錄並保全證據，事後可供查驗比對，請外界不要妄加揣測或以訛傳訛，以免干擾初選民調進行。



周江杰說，中央黨部會秉持公平公正公開辦好這次初選民調作業，未來若有具體檢舉，民調委員會再進一步處理，請支持者和社會大眾放心。



周江杰表示，初選民調的標準作業程序都行之有年，各民調執行單位也都是經驗豐富，中央黨部會再要求各執行單位於今天初選民調開始進行前，加強訪員訓練及提醒標準的追問程序。民調執行過程中有雙方的民調執行觀察員以及中央黨部派員現場監聽觀察，確保每位訪員都會依照規範進行訪問



另外，民進黨主席卓榮泰今天也透過臉書提到，中央黨部非常重視這次事件，不但已經和貼文者取得聯繫及理解，也正式詳細公開說明，應當不致於產生影響，縱使需要再進一步查證，民調程序中的查驗機制，絕對會提供雙方陣營完整的資訊。



卓榮泰提到，他正搭高鐵要到中部地區的其中一家民調單位實地走訪，確保今天的民調過程一樣百分百嚴謹，並檢討首日應加強注意及防範的狀況，再做徹底的宣導，5家民調公司會同步進行，保證網友提出的疑惑沒有任何發生的可能性。



卓榮泰說，中央黨部會用盡一切努力，公平公正公開辦好這次初選民調作業，要請雙方陣營、支持者和社會大眾放心、安心。



另外，民進黨中央黨部也透過官方臉書說明，如果接到民調電話回答“唯一支持XXX”的話，“不會變成無效民調，也不會被掛電話”、“只要清楚地表達您的支持對象，電訪員都會記錄下來”。



民進黨中央強調，所委託的電訪不會主動掛電話。這次的民調中，中央黨部與雙方都有派員在現場觀察，確保電訪員遵守規範，依照問卷進行電話民調。民調中心也會留存所有的訪問資料，有任何爭議，民調成績揭曉後都可以查證。