陳淞山：民進黨初選情勢　蔡英文有較大勝算

陳淞山認為蔡英文若贏得初選，獨派反英力量強大。（中評社 資料照） 中評社台北6月12日電（記者 黃筱筠）民進黨2020初選目前進入電話民調階段，熟知綠營的媒體評論員陳淞山接受中評社訪問指出，目前初選情勢看起來，蔡英文與前“行政院長”賴清德呈現拉鋸，但整個局勢對蔡最有利，蔡有較大的勝算。若蔡贏初選，民進黨的後續發展比較沒這麼複雜；但若是蔡輸初選，蔡若不表態支持賴，挺蔡的人仍可能會有後續發展下去。挺蔡的人若後續有發展，那不只明年大選輸了，“立委”選情也垮了。



陳淞山曾任陳水扁“國會”辦公室主任及扁辦主任等職，熟悉民進黨運作，目前在《美麗島電子報》擔任撰稿人。



民進黨2020初選，自10日起進行電話民調，最快13日中午會有結果。



陳淞山觀察，蔡英文與賴清德民調呈現拉鋸，勝負就是2％、3％之內，《蘋果日報》最新民調，賴已經被蔡超前，他認為，因為蔡英文最近大幅拉升聲勢，這個時候看起來對蔡有利，但還是不能論斷最後初選就是如此結果。



他認為，現在整個局勢對蔡英文有利，而蔡如果贏了初選，後續情勢也沒這麼複雜。但支持賴的獨派中，有些人會轉去支持柯文哲。雖然過去獨派對柯也很不滿，但是因為初選遊戲規則變更，這些支持賴清德的獨派，現在更討厭蔡英文。



他指出，賴清德若落敗一定會接受，但是賴接下來怎麼樣積極處理支持他的支持者，尤其獨派反蔡的力量強大，賴要怎麼安撫這些支持者的情緒，若不好好處理，有可能對賴的傷害越來越重，綠營支持者會認為賴把民進黨力量分裂是罪人，賴必須要好好安撫他的支持者。如果後續的反彈與傷害代代，賴很可能就沒有機會東山再起。



陳淞山表示，賴清德如果內支持部勢力處理好，蔡英文明年大選若輸，這樣賴還有機會；但是賴若沒處理好，明年大選若輸，一定會怪在賴頭上，賴不管要選黨主席或是未來都沒了，這次初選是賴清德政治上的生死戰。畢竟綠營分裂、焦慮都是因為賴出來初選，實質分裂的問題，賴必須要去處理，這個代價必須要承擔。



陳淞山對中評社說，蔡英文如果初選輸了，會不會接受？是有變數。蔡英文從來都無法接受黨內有人挑戰她，這個情緒上蔡要怎麼客服，最後接受遊戲規則。民調如果是互比或是對比沒有加上無黨籍台北市長柯文哲，輸贏差距1％、2％，賴還可能有退讓的空間，但遊戲規則已經改成這樣，只要輸就是輸。



蔡英文若民調輸，挺蔡的人會有什麼動作？陳淞山說，要看主子用什麼心情，蔡英文並沒有表現像賴清德個人可以接受，蔡還是“總統”有資源、執政力量，蔡若輸，對一個民進黨提名的人，是有相當大牽制力量。



陳淞山也認同民進黨新潮流“立委”段宜康所說，段說法比較公平一點，如果初選結果出來後，還要搞東搞西，不只是大選垮，“立委”選舉也垮了。



他表示，現在是否民進黨2020就輸了，還很難講，畢竟三足鼎立的局勢，國民黨又沒想像這麼強。三方民調拉鋸相近，柯目前看起來也沒有時間組黨，沒有實力拿下三分之一“立委”席次，民進黨目前還可以保住一定“立委”席次，不致於崩盤，最後可能只是藍綠席次不過半。



陳淞山強調，不讓民進黨崩盤就是，民調結果輸的人要認，輸的人要整合，蔡賴兩人要出來處理好後續。