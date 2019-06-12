徐玉樹：“韓流”肯定燒到選舉投票那一天

徐玉樹。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園6月12日電（記者 黃文杰）連任三屆、中國國民黨桃園市議會黨團執行長徐玉樹接受中評社表示，自古以來，坐上大位通常不是最適合的人選，藍綠還在各自推“總統”候選人，看來藍軍高雄市長韓國瑜，綠軍蔡英文，機率比較大，這樣就給了無黨籍台北市長柯文哲“大好機會”。



他認為，2020大選會是“巨星大集合”，巨星背後是哪個政黨不重要，重點是要迎合選民的胃口，選民或許期待柯韓對決，這場選戰才最精彩。



徐玉樹，龍潭國際青年商會2000年會長，桃園縣菱潭陂人文促進會創會長，國民黨龍潭鄉黨部副主任委員，第17屆桃園縣議員以及升格後連續兩屆桃園市議員、國民黨議會黨團執行長，曾經擔任議會黨團書記長。



國民黨10日公布2020初選名單，包括高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、前主席朱立倫、前台北縣長周錫瑋和孫文學校總校長張亞中等5人入列。



6月23日到7月4日間舉辦國政願景電視發表會，7月5日到15日展開為期11天民調，7月16日公布民調結果，7月17日報中常會核備，7月28日全代會正式提名。



中評社問，怎樣看國民黨初選？最後誰會脫穎而出？



徐玉樹告訴中評社，自古以來，坐上大位通常不是最適合的人選，消費者的喜愛，會成就品牌，政治人物是否受歡迎？是否大賣或不大賣？取決選民的胃口。



他說，泛藍支持者悶在心裡太久了，中間選民也悶太久了，剛好韓國瑜出現，滿足大家的胃口，韓可以罵三個台大法律系把台灣經濟搞壞了，台灣也鬼混20年，一般人不可能講，但是大家心裡都認同，也只有韓國瑜敢這樣批評，韓的演說及肢體語言，迎合選民的消費市場，所以“舍我其誰”，韓國瑜就要選2020，“韓流”肯定燒到選舉投票那一天。



徐玉樹分析，不管國民黨有幾個太陽，不可否認，韓國瑜的支持者比較聚焦，比較有穿透力，基本上是採取攻勢，黨內初選唯一可以匹敵就是郭台銘，就好比兩坐大山，兩座山遙遙相望，其他參賽者突然變成丘陵，望塵莫及。



他認為，重點是郭台銘這個太陽，周邊的熱度不夠，沒有渲染力，郭台銘的選舉引擎還是沒啟動，郭要走到初選勝出，是有點難度。



徐玉樹還是重申，“坐上大位，不見得是最適合的人”，而是地利人和，有沒有得到天時。



他說，台灣這塊土地，歷經這番摧殘破壞，怎樣才能休養生息?才能重新出發?有賴於新的領導人，有遠見智慧來看，任何人參選，不可能像魔術師變魔術，一下子就全部變好，這樣是欺騙選民，郭董畢竟有企業經營的成功經驗，懂得如何替台灣的民生經濟診斷與把脈，最後變成“治國”白皮書，這裡面不可能空口說大話。



“問題是，現在的選舉，是選一種情緒，選舉是一回事，‘治國’是一回事”，徐玉樹說，“治國”能力很強，偏偏不能迎合消費者的口碑，這是很吊詭的事情。



徐玉樹說，誰來當臺灣的領導人？我們都有想法，多數人決定，我們尊重，未來的世界，是大家要一起去面對，選擇的對與錯，大家都要來承擔。



被問到王金平沒有參加初選的看法？



徐玉樹說，王若參加初選，可能排名後段，但是不參加初選，會變成“候補第一”，成為關鍵少數，王退出初選，是可以理解，不願意跟大家做排名，希望別人來找一起合作，加起來就變成很強大，也許第二名拉王會變成第一名，王如果傻傻跟著大家腳步走，只能遠遠看別人的“車尾燈”。



對於曾經是國民黨主席的朱立倫，徐玉樹只能說，時不我與，因為朱是傳統政治人物，沒有辦法給人感覺特別好或特別不好，只能說無奈，但是以民調論生死，言之過早。



他說，民進黨看起來是蔡英文，繼續拼連任，自然給了柯文哲“大好機會”，選民反而喜歡看到韓跟柯對決，這場選戰才最精彩。



徐玉樹說，2020大選，是巨星大集合，巨星背後是那個政黨其實不重要，選戰持續加溫，慢慢就會看到。