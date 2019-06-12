陳淞山：蔡英文找王金平搭檔不是不可能

陳淞山認為蔡英文初選若贏，找王金平搭檔不是不可能。（中評社 資料照） 中評社台北6月12日電（記者 黃筱筠）民進黨2020初選目前進入電話民調階段，賴清德如果初選輸了，會願意擔任蔡英文副手嗎？熟知綠營的媒體評論員陳淞山接受中評社訪問指出，蔡英文若贏了，不會這麼快決定副手人選。蔡也還要看國民黨人選是誰，蔡會拖不會這麼快決定。他也說，國民黨不分區“立委”王金平宣布不參加國民黨初選，王也是民進黨的變數，蔡會不會找王搭檔參選？這會是蔡的選項之一。



陳淞山曾任陳水扁“國會”辦公室主任及扁辦主任等職，熟悉民進黨運作，目前在《美麗島電子報》擔任撰稿人。



民進黨2020初選，自10日起進行電話民調，最快13日中午會有結果。



陳淞山認為，蔡英文若在民進黨初選贏了，蔡會如何決定副手人選，要看國民黨出參選的變化，蔡會延後處理搭檔的問題。他更說，“蔡找王搭檔副手不是不可能”。



陳淞山對中評社說，王金平原本在國民黨初選中是輸的局面，但他宣布不參與初選，“不選的人最大”，本來王金平在初選裡面是一個死局，但不參與初選後，卻變成一顆大家搶的活棋。以國民黨內參與初選的鴻海董事長郭台銘，以及高雄市長韓國瑜都可能找王，王若不想當副手，也可以當“行政院長”，這是王的籌碼。



他也說，蔡英文是少數民進黨內與王金平關係好的，“可以說是非常好”，找王金平擔任副手，這會是蔡英文選項之一，“只要能贏，蔡英文都可以考量”，王金平是民進黨內，比無黨籍台北市長柯文哲更能接受的人選；加上王金平也可能與柯文哲合作，就看王要選擇什麼，王的選項很多。



至於蔡英文若找王金平搭檔會不會遭到支持者反彈，陳淞山也說，現在大選情況是三足鼎立，沒有對黨忠誠不忠誠的問題，加上第三勢力當選可能性越來越高，已經不是過去漢賊不兩立的時代，大家都想在大選選戰中，試圖打破藍綠框架。只要能贏，蔡找王搭檔不是不可能。

