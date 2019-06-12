中評關注：走向大灣區　高雄已非過去的高雄

高雄市長韓國瑜5月29日與港台青年領袖台灣考察團成員合影。（中評社 資料照） 中評社高雄6月12日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜上任後讓外界看到高雄，高雄變成網搜關鍵字，兩岸交流也更進一步，5月29日港台富二代才剛組團來訪，他們前腳剛走，6月11日又有兩岸四地粵港澳台青企業家到來，更希望選擇高雄作為推動兩岸四地青年事業合作發展平台據點，現在的高雄已經不是過去的高雄了。



由澳門青年企業家為班底的澳門中華青年商會代表團6月11日到高雄市政府鳳山行政中心舉辦“粵港澳台青年企業家‘11＋T’高雄經貿合作會議 ”，並與國際青年創業協會（香港）及“全國商業總會品牌創新服務加速中心”簽署合作意向書，未來要設立港澳台青年產業共創基地，推動兩岸四地青年事業合作發展平台，目前僅確立大方向，細項內容未來還要再談。



這次粵港澳台青年企業家“11＋T”高雄經貿合作會議，聚集澳門25人、香港10人、大陸8人、台灣55人，總共近百人參與，都是創業有成的企業家及生意人。“11＋T”的“11”代表的是粵港澳大灣區廣東省的9個城市：深圳、廣州、中山、佛山、珠海、江門、東莞、惠州、肇慶及兩個特區香港與澳門，“T”代表台灣。



中華青年商會代表團總團長譚鎧承表示，高雄擁有海港，空港、捷運，交通便利，是發展經濟的必要條件，也是發展旅遊業的元素，加上外界開始注意到高雄，因此中華青年商會決定要為兩岸四地青年人建立商貿平台，以青年為主推動粵港澳大灣區與台灣的區域經濟大融合，讓高雄重新點燃活力。



高雄市政府今年10月也將成立青年局，韓國瑜也向到訪的青年企業家說明，目前已募集海內外創業基金2000多萬元（新台幣），明年預計編列3億元助青年創業，讓具有想像力、創造力和拼勁的青年能有機會開發事業。



除了兩岸四地的青年企業家來訪高雄，不久之前，韓國瑜5月29日在鳳山行政中心會晤35名來自台灣、香港及廣東等地組成的青年領袖菁英，當時也形成一股話題。



該團“港台青年領袖台灣考察團”囊括香港青年聯會、香港菁英會、香港廣東青年總會，由國民黨前主席連戰之子連勝武領軍，團員包括霍英東基金會副總裁霍啟山、高峰集團主席吳傑莊、太平洋資本策劃公司投資總監蔡德昇、宏利金融公司區域總監龍子明、金城營造集團執行董事王紹基等人，蔣家第四代蔣友松也隨團出席，堪稱是台港貴公子交流團。



對於台港青年路續赴高雄參訪，也代表韓國瑜的“貨出去、人得進來、高雄發大財”理念持續發揮作用，吸引更多願意進行兩岸交流的團體相繼前來，逐漸發揮影響力，讓高雄持續保持動能，有利未來招商引資。