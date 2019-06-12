張亞中建議輸贏1%內再戰第二回合未被採納

張亞中(右二)出席國民黨參選人座談會。(中評社 資料照) 中評社台北6月12日電／中國國民黨11日針對2020初選舉辦參選人座談會，參選人之一的孫文學校總校長張亞中在會中提出五項建議，其中包括為避免可能的爭議，初選前兩名差距在1%以內，再只針對前兩名為對象舉辦民調，由最終勝選者代表國民黨参選，但未被採納。換言之，屆時民調 結果不論贏多少，只要贏就出線獲得提名。



張亞中也主張，除了由國民黨主辦的三場電視政見發表會，將由孫文學校另行舉辦3場“網路全程直播”的政策分享會，已獲鴻海董事長郭台銘、前台北縣長周錫瑋允諾參加，高雄市長韓國韓的代表人孫大千及前黨主席朱立倫的代表人高思博表示將會請示參選人後回覆。



11日的參選座談會中，鴻海董事長郭台銘、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中三人都親自出席，高雄市長韓國瑜派前“立委”孫大千代表，國民黨前主席朱立倫則派妻舅、前“立委”高思博與會。



張亞中出席中國國民黨“總統”候選人初選座談會，提出以下五點建議：



一、 為使政策有先後的邏輯，建議原規劃第一場“國政”願景電視發表會內容（經濟、財政、環境、能源）與第三場的內容（憲政、外交、兩岸、“國安”）對調，獲得與會者一致同意。



二、 有關郭台銘董事長建議手機民調納入民調並占50%事。張亞中表示任何有助於真實反映選民偏好者，均完全支持。基於手機民調目前在反映民意的公正性上的可信度仍有爭議，若不採用手機民調，宜增加青年人的加權。



三、 鑒於初選可能激烈，為避免可能的爭議，初選前兩名差距在1%以內，再只針對前兩名為對象舉辦民調，由最終勝選者代表本黨参選。



四、 張亞中在現場提出“致參選同志的一封公開信”，表達應“團結在共同理念，而非個人之下”。他認為，本黨初選不應只是把重點放在“人”的選擇，而應將重點放在“治國”理念、價值、目標之上。因此，張亞中向各參選人表示，此次初選除了黨中央舉辦的三場“國政”願景說明會外，孫文學校將自行另外舉辦三場三個小時，並且“網路全程直播”的政策分享會。時間分別是6月26日（三）、7月1日（一）、7月4日（四），均為晚上1830－2130，地點均在濟南路台灣大學校友會館。



五、張亞中也呼籲各位參選人在行有餘力下，也能多舉辦政策分享會，與選民有更多的政策與理念交流。這三場孫文學校自行舉辦的政策說明會，都歡迎所有參選人的參與，期望能透過充分的政策說明，形塑本黨的理念及政策。郭台銘董事長與周錫瑋縣長當場均表示會出席，韓國韓市長的代表人孫大千及朱立倫市長的代表人高思博表示將會請示參選人會回告。



張亞中也向其他參選人或代表表示，將專程前往拜訪就“國政”理念及本黨贏的策略與作法充分交換意見。