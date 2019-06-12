美無法孤立中國 英特爾稱應繼續向華為供貨

英特爾副總裁克利夫蘭認為應繼續對華為供貨，並正在與特朗普政府溝通 中評社記者 余東暉攝 中評社華盛頓6月11日電（記者 余東暉）特朗普政府的華為禁令出台後，英特爾、高通、博通等美國公司被迫暫停向華為供貨，但這些美國高科技公司擔心自己的利益受損。英特爾公司高層相信，應當繼續向華為供貨，並為此正在與特朗普政府溝通。



在美中資企業10日在華府舉行的一場美國投資環境研討會上，英特爾副總裁克利夫蘭（Peter Cleveland）就對特朗普政府目前針對單一企業採取“激烈的監管”措施可能打擊一大片企業表達了擔憂。他表示，英特爾認為應當繼續向華為供貨，相信英特爾的產品符合商務部產業安全局的規定，並正在就此與美方政府部門，以及中方和華為進行溝通，希望能找到正面的解決方案。



克利夫蘭在參加研討會時指出，英特爾在美資企業在華投資很少的35年前就進入中國，至今獲得巨大成功。現在美國的環境變得更加困難，除了關稅，還有制裁等規章性的措施，對許多公司產生巨大的負面影響，對英特爾也是很大的擔憂。他指出，美國應當歡迎更多的技術公司來到美國；美國無法孤立自己，也無法孤立中國。



克利夫蘭承認，目前對於英特爾來說，一個很大的挑戰在於特朗普政府做出的一些決定和行動的不可靠性和不一致性。他認為，正確的辦法應當是找出正面的方案，讓華為有更有效的改善網絡安全的措施，而不是將華為在美國的生意一筆勾銷。他認為，特朗普政府現在這麼做完全限制了華為在美國開展業務的能力，但其實也限制了美國企業自身的競爭力，結果對雙方都是負面的。他希望美中兩國領導人6月底會晤能就此進行更謹慎的對話和談判。