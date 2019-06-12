富權：柯文哲將笑到最後笑得最好？

柯文哲 中評社香港6月12日電／國民黨和民進黨的“總統”黨內初選，都在鬧哄哄甚至鬥得見骨見血。而柯文哲卻好整以暇，老神在在，坐山觀虎鬥，將其正式宣布參選“總統”的日前一再延後。澳門新華澳報今天發表富權的文章說，就在此時，傳來好消息，在柯文哲於端午節前接受《中評社》專訪，明確表達兩岸不是外交關係也不是國際關係後，北京方面已認可其對兩岸關係的“答卷”已經過關，第十屆“台北－上海雙城論壇”將會在七月舉行，台北市政府近日就將派員前往上海，溝通論壇相關事宜。



“雙城論壇”訂定於七月間舉行，這個時間點套句當年香港的粵語廣告歌，就是“遲唔會遲，早唔會早，時間啱啱好”。因為斯時也，國民黨和民進黨的“總統”提名人都已出籠，柯文哲一方面可以審時度勢，觀察藍綠兩黨的“總統”提名人選，是否有利於吾人乎？以決定是否正式宣佈參選；另一方面，正好乘著“雙城論壇”的東風，獲得“加持”，壯其聲勢，提高自己宣布參選的“起步點”。



文章分析，實際上，柯文哲是否參選，受到藍綠兩黨的牽制。在國民黨方面，“韓流”超越“柯流”，這本來就讓有恩於韓國瑜的柯文哲老大不爽；後來冒出個郭台銘，甫宣布參選就造成強大聲勢，讓柯文哲有所顧忌，還是“睇定先”才決定是否宣布參選為好，以避免盲目躁進，折損羽毛。



不過，近來有些轉折。一方面，韓國瑜受到“五點聲明”和在高雄市議會市政總質詢的表現欠佳所累，民調挫跌，即使是連辦理幾場大型造勢活動，也只是賺到了聲勢，卻未能止跌民調，而郭台銘的民調也沒有隨之上升，這讓朱立倫十分心急。



也偏在此時，“韓粉”與“郭粉”的內鬥趨於尖銳緊張，“中時”集團從此前只是“捧韓”發展到“打郭”，甚至使用到了“籃板小英”的詞句。這引起郭台銘的強烈反感，昨日在親自出席國民黨“總統”初選參選人座談會時，就借題發揮地反對由“中天”電視台舉辦“國政願景電視發表會”的台北場，而且一講就是接近一個小時，完全不符大財團主持人“惜時如金”的風格及習慣。