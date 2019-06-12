大華網路報：國民黨須注意柯文哲兩岸論述

中評社香港6月12日電／大華網路報今天點評專欄說，台北與上海的雙城論壇將於七月間在上海舉行，這表示自2010年起國民黨籍台北市長所建立的此一兩岸各自最大城市的交流機制，在無黨籍的柯文哲入主台北四年半來，毫無間斷，有助於柯文哲證明他有處理兩岸關係一定程度的能力，也有利於他一旦決定角逐大選時的聲勢。



蔡英文執政三年以來，兩岸關係緊張台海局勢不穩。她在無力改善兩岸關係之下，只好繼續往極端方向而去，蓄意製造兩岸對抗氣氛，希冀以此聚攏選票。有志大位的國民黨籍人士則訴求兩岸和平，以形成對比來供民眾選擇。保留參選可能的柯文哲也盼展現能夠維繫兩岸關係，顯示他和國民黨一樣，相信多數選民期望兩岸和平台海穩定。



大陸不會無緣無故地透過雙城論壇持續舉行來為柯文哲造勢；也就是說，大陸可以暫時中斷此一機制來挫柯的聲勢，畢竟柯一直未曾表明認同九二共識。然而，日前柯文哲透過中國評論通訊社的專訪，說明了自己對兩岸關係政治定位的看法，相關內容與九二共識沒有兩樣，成為大陸決定續辦雙城論壇的依據。柯文哲的兩岸論述向前邁進，應是有志參選的國民黨籍人士值得注意並須維持區隔和領先，否則將削弱既有的強項。



柯在專訪中直指蔡英文沒有處理好兩岸關係，他也就必然要證明自己一旦登上大位，有能力改善兩岸關係，於是他關鍵性地指出：兩岸不是國與國關係；一個中國不是問題；願在既有政治基礎上推動兩岸關係和平發展；台灣與美國友好之際，不應和大陸敵對。這些論述既綜合了他過去的說法，較清晰完整地把改善兩岸關係所需的條件一併陳列，也把民進黨的蔡英文或賴清德只會破壞兩岸關係對比了下去。