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李克強致電祝賀巴育連任泰國總理
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2019-06-12 09:10:00
國務院總理李克強（圖片來源：網絡）
中評社北京6月12日電／國務院總理李克強6月11日致電巴育，祝賀他連任泰王國總理。
李克強在賀電中表示，近年來，在你領導下，泰國國家發展取得可喜成就。相信你將繼續帶領泰國人民把國家建設得更好。中泰一家親，兩國關係密切友好，共建“一帶一路”合作富有成效。我願同你繼續共同努力，弘揚中泰傳統友誼，深化全面戰略合作，為兩國人民帶來更大福祉。
（來源：新華網）
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