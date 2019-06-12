李克強致電祝賀巴育連任泰國總理

國務院總理李克強（圖片來源：網絡） 中評社北京6月12日電／國務院總理李克強6月11日致電巴育，祝賀他連任泰王國總理。



李克強在賀電中表示，近年來，在你領導下，泰國國家發展取得可喜成就。相信你將繼續帶領泰國人民把國家建設得更好。中泰一家親，兩國關係密切友好，共建“一帶一路”合作富有成效。我願同你繼續共同努力，弘揚中泰傳統友誼，深化全面戰略合作，為兩國人民帶來更大福祉。



（來源：新華網）