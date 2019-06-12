中國經濟發展的世界意義

可以說，中國以其作為世界經濟的發動機和穩定器，促成了世界百年未有之大變局。 中評社北京6月12日電／新中國成立以來的70年，是我們創造經濟發展偉大奇跡的70年。中國從“一窮二白”發展成為世界第二大經濟體，不僅造福了自己的人民，更對世界經濟發展作出了顯著貢獻。



中國的發展經驗為什麼重要



經濟日報發表中國社會科學院副院長蔡昉文章介紹，新中國成立以後，中國經濟走上獨立自主的發展道路，分別在不同階段上進行了艱辛的探索，積累了成功的經驗和深刻的教訓，取得了舉世矚目的偉大成就。在前30年經濟建設的基礎上，後40年的改革開放逐步消除了計劃經濟的體制弊端，形成市場經濟下的有效激勵機制，推動資源重新配置，全方位參與世界經濟分工，創造了史無前例的發展奇跡，也對世界經濟發展作出了顯著的貢獻。



今日中國在全球經濟的重要地位，既來自於過去40多年的改革開放，也離不開改革開放之前30年的探索。1949年中華人民共和國成立，改變了中國社會的半封建半殖民地性質，使中國走上獨立自主的發展道路。20世紀70年代末改革開放之前，中國經濟從多年的戰亂中得到恢復，人民安居樂業，死亡率大幅度下降。人口轉變從高出生率、高死亡率和低自然增長率的第一階段，進入高出生率、低死亡率和高自然增長率的第二階段，這也是改革開放以後在向低出生率、低死亡率和低自然增長率轉變過程中，經濟增長收獲人口紅利的一個必經階段。



前30年建立起的完整工業體系，奠定了改革開放期間進行產業結構調整、獲得資源重新配置效率的起點。新中國成立之後，中國的工業化戰略就確定為重工業優先發展。當時，實施這一戰略有其特定歷史條件下的合理性。西方國家封鎖形成諸多發展的瓶頸，必須靠優先發展重工業來打破。不過，中國經濟的確在前30年未能實現對發達經濟體的趕超，與世界的差距也拉大了。



事實上，由於冷戰以及由此產生的世界經濟體系的分隔，那一輪所謂全球化的範圍十分有限。在20世紀90年代以後，新興經濟體和眾多從計劃經濟轉型的國家實行開放政策，深度參與了新一輪經濟全球化，才出現了全球範圍的趨同現象，使世界經濟格局發生了根本性的變化。中國正是這一輪經濟全球化的積極參與者和獲益者，在40年裡對發達國家實現了奇跡般的經濟趕超。



進入21世紀的中國經濟，以其高速增長、規模擴大和全球占比提高，對世界經濟產生越來越大的影響。除了以物質產出的方式對世界經濟作出貢獻之外，實現成功績效的改革開放經驗和促進發展理念，以及隨之而來的對規則制定的話語權、對發展觀念的有益見地和對循例的建設性建議，都是對世界經濟的公共品貢獻。中國並不謀求世界經濟霸權，也不輸出自己的發展模式，但是，作為世界第二大經濟體、第一大工業國、第一大貨物貿易國以及第一大外匯儲備國等，中國義不容辭反映自身及廣大發展中國家特別是新興經濟體關於國際經貿規則的訴求，引領全球化治理方式的轉變。



由於以下突出特征，中國及其發展對於世界的意義尤其重要。首先，中國擁有世界上最大規模的人口，占人類五分之一的中國人民創造的成就對世界的顯著意義，其他國家無可比擬。其次，吸引眾多學者嘗試回答的關於中國科技（發展）為什麼由盛至衰的李約瑟之謎，正是經濟史學中旨在探索為什麼16世紀以來世界經濟出現大分流這個謎題的中國版本。



從滿足探索國家興衰之謎的學術追求來看，中國是迄今為止唯一經歷了經濟發展由盛至衰再至盛，並接近於完整經歷經濟發展每一個必要階段的大國案例。英國古典經濟學的先驅大衛•休謨在1742年曾經預言，當藝術和科學在一個國家達到至真至善之後，藝術和科學將不可避免地走向衰微，此後極少甚至永遠不會在同一國家得到復興。迄今為止中國在各個領域發展創造的奇跡，已經在不斷打破這個“休謨預言”。



世界經濟的發動機和穩定器



文章表示，在過去70年的經濟發展過程中，中國經歷了跌宕起伏，有失敗的教訓更有成功的經驗。自1978年開始改革開放以來，中國步履穩健地成為世界上獨一無二的經濟規模足夠大、增長速度足夠快、不僅改變了自身面貌也改變了世界經濟格局的國家。可以說，中國以其作為世界經濟的發動機和穩定器，促成了世界百年未有之大變局。



根據世界銀行數據，以2010年不變價美元計算，中國GDP總規模1978年排在全球第14位，僅相當於世界經濟的1.1%和美國經濟的4.6%。到1990年，中國GDP在世界經濟的占比提高到2.2%，為美國的9.2%，排在世界第十位。到2000年，中國GDP占世界經濟比重為4.5%，為美國的17.6%，排到世界第五位。中國於2010年成為世界第二大經濟體，GDP占世界經濟的9.2%，相當於美國的40.8%。及至2017年，中國GDP達到10.2萬億美元，在世界經濟中的占比約12.7%，相當於美國經濟的58.7%。



隨著體量的增大和保持全世界持續時間最長的高速增長，中國經濟的重要性不斷提高，對世界經濟增長作出了巨大的增量貢獻。1990年以後中國經濟對世界經濟的增量貢獻就超過了10%，2008年國際金融危機以來則始終保持在30%左右。特別是由於與世界其他地區相比，中國GDP增量高度穩定，中國經濟作為世界經濟穩定器的作用日益突出。



從統計數據看，有或者沒有中國經濟這個巨大的年度增量，對世界經濟增長的穩定性來說是迥然不同的。包括中國在內的世界GDP年增長率方差，自1990年以來明顯小於中國以外其他國家總體增長率方差。而隨著中國經濟年度增量的絕對規模擴大以及穩定性越來越強，中國經濟增長對穩定世界經濟增長的作用愈顯突出。在本世紀以來世界經濟異常變化的年份中，正是由於中國經濟的穩定作用，全球波動性得以顯著降低。



以中國為主體的新興經濟體乃至更多發展中國家的經濟趕超，使得以往只是理論上成立的全球經濟趨同，終於開始成為世界經濟發展的現實。1978年至2017年期間，低收入和中等收入國家的GDP全球占比從21.3%提高到35.3%，中國GDP在低收入和中等收入國家經濟總量中的比重，則從5.3%提高到36.0%。在這個時期，按不變價計算，全部低收入和中等收入國家GDP總額擴大了四倍，其中中國的貢獻高達43.6%左右。



作為全球經濟趨同的結果，發展中國家人均收入大幅度提高，全球絕對貧困人口規模和貧困發生率前所未有地下降了。其中，中國改革開放帶來的發展和共享產生了提高城鄉收入的整體效果，從而大幅度減少貧困，對全球減貧作出巨大貢獻。1981年至2015年期間，全世界按照世界銀行標準統計的絕對貧困人口減少了11.4億人，減幅高達60%以上，中國對世界減貧的貢獻為76.2%左右。



從中國特色中提煉一般規律



文章分析，改革開放之前，中國沒有與西方國家和國際組織發生密切的聯繫，而是在獨立自主的環境中探索發展之路。改革開放之後，中國參與國際貿易、引進外資和走出去，也與世界銀行等國際機構建立了合作關係。然而，中國從改革伊始，便沒有接受任何先驗的教條，不照搬任何既有的模式、道路或所謂共識，而是服從於發展生產力、提高綜合國力和改善民生的根本目的，堅持了漸進式改革方式，秉持了改革、發展和共享理念。



中國特色並不意味著不具備一般意義。概述中國改革開放發展的過程，可以看到其中體現的邏輯，提煉出一個尋求趕超的國家應該如何發現並遵循哪些必要的步驟，創造出必要發展條件的智慧。由於挖掘必要條件努力中的每一個步驟，都與體制改革和對外開放緊密相關，所以應該說改革開放是實現增長的充分條件。



第一步，激活“點石成金”的激勵機制。在實施重工業優先發展戰略的條件下，為了壓低農產品價格，以工農業產品價格剪刀差作為工業化積累手段，實行了農產品統購統銷制度。為了保證農業生產要素不致流失，特別是把勞動力嚴格限制在農業活動中，人民公社制度和戶籍制度也應運而生。這一制度扭曲了資源配置，造成農業生產的低效率和勞動激勵不足。在改革前夜，這種體制弊端達到了頂點。



在這種情況下，任何能夠改善農業生產現狀的變革，都會得到包括農民在內的全體人民的歡迎。在黨的十一屆三中全會為改革創造了思想基礎和政治環境後，家庭聯產承包責任制的迅速普及，就是順應這一制度需求的變革。勞動努力程度與產量及收入直接掛鈎，以及農產品收購價格的提高，激活了激勵機制，在極短的時間內顯著增加了農產品產量，大幅度降低了農村人口貧困發生率，全面增加了農產品供給。

