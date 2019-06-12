大華網：扭曲歷史　蔡想把“國軍”當御林軍？

中評社香港6月12日電／大華網路報今天專欄說，當英國女王迎接來訪的特朗普總統時，有數百年光榮歷史的御林軍在旁小心翼翼地護衛兩國元首。想不到，遠在亞洲的蔡英文竟然也盼著當起“女王”了。



自上任以來，蔡英文“打著民主旗幟反民主”的行徑早為眾人所詬病，不僅藉清算軍公教來打擊在野黨，現在還強押整個黨機器順從她的旨意來辦黨內初選，就是要將對手賴清德打趴為止。



為了挽救岌岌可危的選情，蔡英文又開始玩文青遊戲。猶記得初上任時，她不顧軍公教退休團體的訴求、也對在野黨的勸阻置若罔聞，強行推動軍公教年金改革，美其名是為了挽救瀕臨破產的年金制度，實際上是奉行政黨鬥爭之實，因為只要打垮國民黨，就能確保綠色政權的延續，至於是否符合民主法治程序及信賴保護原則，根本不是她所關心的。



由於去年底九合一敗選衝擊太大，蔡英文現在又化身成“國軍最大靠山”，先誇口只有她最照顧“國軍”、強化“國防”，又要求其文宣團隊開始塑造她和官兵站在一起的形象，還在莒光日節目與館長“碰巧相遇”。就像獨派所批評的，蔡英文簡直把政府組織當成她個人初選的舞台。



現在，蔡英文又扭曲歷史，試圖拉近與軍人的距離。她提到“國軍過去都和國民黨一起、和民進黨不親”，現在經過她的努力，“如今他們已和我們一樣同心，一定要守護台灣”，因為現在是“對台灣有感情的孩子在當兵”。



別的不談，光上述這段話，就顯示蔡英文已失去“總統”高度，遑論三軍統帥。由歷史角度來看，“國軍”沿襲國民革命軍的優秀傳統及精神，與國民黨較親近是歷史淵源的必然結果。然而，“國軍”捍衛台灣的職志從未改變，也未因政權更替而鬆懈。郝柏村在李登輝繼任“總統”時，帶領軍隊效忠“總統”；湯曜明在首度政黨輪替時，也帶領軍隊宣示效忠陳水扁“總統”，可見得現代軍人不會因哪個政黨領導國家而決定是否效忠，蔡英文的說詞明顯詆毀一生對國家忠誠的廣大退伍軍人。