李克強會見世界銀行行長馬爾帕斯

6月11日，國務院總理李克強在北京中南海紫光閣會見世界銀行行長馬爾帕斯。（圖片來源：新華網） 中評社北京6月12日電／國務院總理李克強11日上午在中南海紫光閣會見世界銀行行長馬爾帕斯。



李克強表示，中國同世界銀行的合作與中國改革開放進程幾乎同步。近40年來，雙方在貸款、知識等領域開展了創新、開放、透明、富有成效的合作，有利於中國和世界銀行的發展，實現了互利共贏。雙方合作前景廣闊，這也有助於在全球範圍內推動扶貧，縮小南北差距，實現可持續發展。當前世界經濟不確定不穩定因素增多，中國作為現行國際經濟金融體系的參與者、建設者和貢獻者，願同世界銀行深化合作夥伴關係，向世界發出順應全球化發展進程的積極信號，共同推動全球的發展與繁榮。



李克強指出，當前國際形勢錯綜複雜變化，中國經濟也面臨一些風險和挑戰。中國作為世界最大發展中國家，在做好自己事情的同時，願履行應盡的國際責任和義務。我們將繼續通過深化簡政放權等改革，實施大規模減稅降費，激發市場活力，推動高質量發展。中國政府致力於打造市場化、法治化、國際化的營商環境，這也是中國深化改革、擴大開放的自身需要。



馬爾帕斯表示，中國在經濟增長和發展方面取得卓越成就，大量人口擺脫貧困，不斷推動經濟創新發展和環境保護。世界銀行認識到，中國在很多領域仍面臨發展的需求，期待同中方在雙邊及全球範圍深化多領域合作，使雙方合作更好實現互利多贏，促進全球發展進程。



王毅、何立峰參加會見。



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