中國再提大豆振興：對內調整結構 對外多元化進口

中評社北京6月12日電／5月底，東北地區大豆春播已經結束，當前正是黃淮海夏大豆、南方夏大豆播種之時，到7月底至8月初，就是秋大豆播種的時間。今年國產大豆開啟振興之路，除東北地區積極響應外，安徽、山東、河南等傳統的大豆種植省份也加入這一計劃。



中國是世界上最大的大豆進口國，正常年份中國每年從美國進口3000多萬噸大豆，約占進口大豆總量的1/3。隨著中美貿易摩擦的持續，從短期看，在一定程度上影響兩國的大豆貿易及種植情況；長期看，將打破業已形成的全球大豆貿易相對平衡的格局，產生連鎖反應。



國內此時重提大豆振興計劃，機遇又有哪些？



為何要重提大豆振興



2019年3月，農業農村部發布《大豆振興計劃實施方案》(下稱《方案》)，這是2000以來，國家出台的第二輪大豆振興計劃。



中國從最初的大豆淨出口國，經過短短25年左右的時間，轉變成為了世界上最大的大豆進口國，進口量占全球大豆貿易量的60%。2018年，中國進口大豆8803.1萬噸，儘管出現近7年來首次下降，同比下降7.9%，但大豆自給率仍然不足15%。



促成這一角色轉變的重要原因，是國內居民對動物源蛋白需求增加，刺激了我國養殖行業快速增長，而動物飼料中的重要成分就是豆粕。



過去一年，隨著中美貿易摩擦的持續，再叠加養殖業遭遇非洲豬瘟疫情這一“黑天鵝”事件，中國在相當程度上降低了對大豆的進口需求。



中國大豆產業協會原常務副會長劉登高認為，從指導思想來看，本輪大豆振興計劃是長期的、戰略性的，是基於農業供給側結構性改革進行的調整，並非權宜之計。



劉登高稱，本輪大豆振興釋放了幾個信號：首先，把振興國內大豆產業列入糧食安全、農業產業安全戰略，將增強大豆主產區的農民和豆製品加工企業的信心。



其次，國家把擴大播種面積、提高單產、培育改良新品種、合理輪作培肥地力作為政策扶持的舉措，這將從根本上扭轉國內大豆產業下滑的局面。



再次是明確了中國大豆產業的發展方向。發展高蛋白等多種特性大豆，滿足中國大豆食品多樣化的需求，是中國大豆產業的優勢。目前，國產大豆相比進口大豆每噸價格高出800元左右。但如果把國產食品大豆與進口的飼料大豆混為一談，就等於把人參賣成蘿蔔價，中國大豆將無競爭力可言。



在黑龍江省隆平高科副總經理張鑫看來，如果中美貿易摩擦不緩解，這個政策就會持續。



補貼和價格



近年來，我國大豆種植面積恢復性增長的背後，是國家持續推進農業供給側結構性改革，深入推進種植結構調整的結果。



黑龍江省黑河市是我國優質食用大豆最集中的優勢產區，黑河域內大豆種植面積穩定在1500萬畝以上。基於本輪大豆振興計劃，2019年，黑龍江省為促進米豆合理輪作，調動農民種糧積極性，大豆生產者補貼標準保持在每畝300元左右，且高出玉米生產者補貼200元以上。



但當地農民田玉占稱，今年政府對大豆的補貼不及農戶預期那麼高。2018年，政府補貼是每畝地320元，今年補貼減少了，預計為260~270元。“去年種植大豆，產量是平年，加上後期補貼，收益要比玉米高。”



基於對大豆振興計劃的補貼預期以及去年的情況，田玉占預計，今年黑龍江大豆種植面積至少增加三分之一以上，國內大豆達到2000萬噸。不過“對後市價格不看好，將來價格會下降。畢竟整個市場對食品級大豆的消費量是有限的。”



與此同時，當地農民對補貼的預期直接導致種地成本的升高，東北地區地租同比增加2000元/公頃。田玉占稱，由於補貼的下降，前期以每公頃8500~9000元租地的農民被逼只能改種玉米。“就是賭一個希望，因為種大豆怎麼算都不賺錢，只有種玉米，預期將來每斤0.7元，每公頃產量達到10噸，這樣才能賺到錢。”



當地農民普遍認為，國家給予大豆種植補貼是一件好事，至少比原先的收儲政策是一個很大的進步，“能把錢花到刀刃上”。但他們認為，補貼應該更傾向於直接從事種植的農戶或合作社。不然，就會把風險全部轉嫁到大戶或合作社，出現雖然有大豆補貼但是合作社反倒賠錢的不正常現象。



張鑫認為，大豆振興計劃，振興的是種植端，但下游需求端並未有效改善。當前，產量的增加只會導致“豆豐價賤”。



布瑞克•農產品集購網研究總監林國發稱，種植玉米的比較收益要高於大豆，如果沒有補貼的話，農民種植大豆的意願會很低。鑒於當前農業供給側結構性改革的情況，適當削減鐮刀彎地區籽粒玉米種植，增加大豆、青儲玉米及牧草種植，將優化我國農產品供需狀況，對部分地區的耕地水肥恢復和生態恢復有所幫助。

