直銷複核，讓行業告別野蠻生長

中評社北京6月12日電／近日，商務部發布《關於發布直銷備案產品、直銷培訓員和直銷員複核登記結果的公告》，向社會依法披露直銷備案產品、直銷培訓員和直銷員複核登記信息。此次完成複核登記的共有89家直銷企業，直銷備案產品複核前（2018年12月底）數量4304種，複核後減少1917種，減少44.5%；直銷培訓員複核前數量2935人，複核後減少478人，減少16.3%；直銷員複核前數量391.8萬人，複核後減少65.1萬人，減少16.6%。



商務部同時表示，之前備受輿論關注的權健、河北華林涉嫌傳銷犯罪且未按程序進行複核登記。這意味著，權健也好，華林也好，已經被主管部門從直銷名單中剔除。



今年4月，商務部啟動此次複核登記，複核遵循依法依規、問題導向、只減不增等原則，既是對直銷行業的一次清理整頓，也及時回應了社會關切。



對於飽受一些直銷企業傳銷之苦的民眾而言，商務部此次複核也釋放出一個積極的信號。那就是，直銷企業的頭上，終於懸起了“退出”的利劍，有問題就退出，該撤銷就撤銷，“只減不增”的硬杠杠，就是對直銷企業的硬性約束。



此次複核大幅度減少直銷備案產品、直銷培訓員和直銷員，就是一次了斷。其中，直銷備案產品減少幅度達到44.5%，將近半數，足見監管部門決心之大、力道之猛。



而這些，還只是一個收緊的開始。只要堅持問題導向，以中國直銷行業的擴張與宣傳模式，想必還有不少企業存在這樣那樣的問題。從近來的媒體報道看，仍有一些企業的營銷方式十分可疑，與傳銷有著撕扯不開的關係，這也有待於持續的核查。



無論如何，今後，直銷行業再也不可能延續以往的野蠻生長“神話”，更不能繼續游走在法律的邊緣，刻意模糊“傳銷”與“直銷”的界限，一切商業行為都要依法依規。



自權健、華林事件爆發以來，直銷行業種種亂象被暴露出來，消解了公眾對直銷行業的信任。而此次複核，正如監管部門所言，就是要“解決一些直銷企業直銷產品、直銷培訓員備案信息與實際不符，披露招募直銷員信息不規範，導致消費者真假難辨、監管部門難以監督等突出問題”。



這些問題也是社會公眾關注的焦點、行業發展的痛點。不管是權健，還是華林，每一個涉嫌傳銷犯罪的直銷企業，均存在類似病症。認識到問題是解決的開端，監管出手，正當其時。



事實上，直銷產業並非一開始就陷入傳銷的泥淖，恰恰是監管的薄弱導致了各種問題叢生，以至於公眾往往將直銷與傳銷混為一談。各種直銷亂象，不僅損害了民眾利益，也影響了行業的健康發展。



有鑒於此，公眾也期待，在監管部門此次集中清理整頓之後，還是要構建常態化的監管制度，做到及時發力，隨時糾偏。特別在懲戒、退出等方面，更要構建相對完備的機制體制，以規範行業發展，服務經濟社會。



來源：新京報

