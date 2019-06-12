5月份CPI今公布：鮮果價格上漲成關注點

5月以來，水果價格持續上漲（圖片來源：網絡） 中評社北京6月12日電／國家統計局12日將公布5月份居民消費價格指數（CPI）。受鮮果漲價等因素影響，市場普遍預計，5月份CPI同比漲幅或繼續擴大，連續第3個月處於“2時代”。



CPI漲幅或繼續擴大



豬價、油價上漲作用下，國家統計局此前公布的數據顯示，4月份CPI同比上漲2.5%，漲幅相比前月有所回升。



Wind資訊數據顯示，20家研究機構對5月份CPI同比漲幅的平均預測值為2.7%。其中，預測的最大值為2.9%，最小值為2.0%，若上述平均預測值兌現，CPI漲幅將連續3個月有所擴大。



交通銀行金融研究中心首席經濟學家連平分析，5月份，蔬菜供應量充足，價格略有下降；豬肉價格漲勢也有所放緩；國內成品油價有小幅下調。但5月翹尾因素將小幅回升至1.5%的水平。



“綜合以上因素，初步判斷5月份CPI同比漲幅可能在2.5－2.9%左右，取中值為2.7%，漲幅相比上月繼續小幅回升。”連平表示。



鮮果價格上漲成關注點



CPI包括食品與非食品兩大類，食品價格走勢頗受民眾關注。申萬宏源等多家券商的研報指出，5月份鮮果價格超季節性上漲，食品價格同比預計繼續上行。