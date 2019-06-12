破解垃圾分類難題，要抓住制度設計的“牛鼻子”

中評社北京6月12日電／隨著人們環保意識的增強以及城市管理的精細化，垃圾分類理念已經得到越來越多人的認同，但是還存在“認同但缺少踐行”的情況。總體上看垃圾分類工作落地難、執行難的問題仍然比較突出，需要下大力氣破解。



中國網發表評論員毅鷗、白石文章表示，在全國已經先行實施生活垃圾強制分類的46個城市中，普遍存在以下這樣的問題。例如，雖然居民小區大多配備了分類垃圾筒和指示牌，但是高層住宅的樓道並未嚴格設置分類垃圾桶。而且在垃圾車進入小區收集垃圾時，普遍做法還是將不同分類的垃圾混裝在一起，導致居民此前的分類投放工作形同虛設。在垃圾處理環節，垃圾處理廠也未嚴格按照分類處理標準執行，依然主要採用焚燒和填滿兩種簡單的處理方式。究其原因，主要在於當前工作不夠精細化，機制建設不足，配套措施缺乏。



近日，習近平總書記對垃圾分類工作作出重要指示，明確指出推行垃圾分類，關鍵是要加強科學管理、形成長效機制、推動習慣養成。要加強引導、因地制宜、持續推進，把工作做細做實，持之以恒抓下去。習近平總書記的重要指示指明了推進垃圾分類工作要抓住的“牛鼻子”。



文章分析，垃圾分類，小事不小，真正實施起來並不簡單。“頭痛醫頭、腳痛醫腳”的處理方式必然會讓原本惠民環保的政策變成形式主義。而做好科學、長效的制度設計是破解難題的關鍵。



垃圾分類從生產、廢棄、收集、運輸到處理，涉及的環節多、鏈條長，其中包含生產廠商、消費者、環衛部門和政府等多樣化的主體。作為一項龐大又複雜的系統工程，做好垃圾分類工作，需要統籌思考，需要從制度設計上系統解決。



制度設計首先要從生產環節入手，給生產廠家、包裝商建立責任制，強化其環境保護責任意識。這必須以環保為導向，倒逼企業從產品設計、生產、包裝、消費、回收、處置的全生命周期著眼，採用綠色、低害材料和易於分拆分類的設計方式，為垃圾分類的源頭環節打下基礎。



推進垃圾分類要完善當前的垃圾分類收集體系。首先在廢物棄置環節這個“最初一公里”上，一方面要加大生活垃圾分類理念的宣傳引導，另一方面也需要在居民小區建立垃圾分類規定和氛圍，積極引導和推動習慣養成。特別是隨著近些年電子產品的廣泛使用，垃圾分類應加強對電子廢品，包括電池、廢舊手機等的分類和回收處理。在垃圾收集工作上，也要加強精細化，確保將小區的已分類垃圾得到妥善地運輸。



制度設計要在垃圾的回收處理環節走好“最後一公里”。要推動回收和可再生資源產業的蓬勃發展，建立更加科學的垃圾處理設施，探索更有效的處理方式，把垃圾對環境的損害降到最低程度。垃圾本來就是放錯了地方的資源。讓垃圾變成可利用的資源，離不開新技術的開發和應用，這正是企業可以大展拳腳的舞台，當各種從事垃圾分類與資源再生利用的企業有了用武之地，就意味著垃圾分類的產業鏈的形成，那麼垃圾分類才真正有了落地的支撐。



文章指出，推行垃圾分類，政府必須發揮主導作用。法律法規的制定、管理機制的建立，以及配套政策的出台，這一系列頂層設計必須依靠行政力量才能完成和落實。只有讓政府的歸政府，市場的歸市場，各方守土有責，各盡其職，才能確保這一鏈條上每個環節的無縫銜接。當政府主導、市場運作、全民參與的格局形成之後，垃圾分類才能真正做到持續健康推進。



生態環境沒有替代品，用之不覺，失之難存。垃圾分類，關乎的是綠水青山和可持續發展。實現垃圾分類和回收利用，就是在推動形成綠色發展方式和生活方式，是每個人都可以從中受益的好事，應該成為全社會的行動共識。



