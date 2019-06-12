“內外兼修”讓經濟金融保持穩定充滿韌性

中評社北京6月12日電／近來，中美經貿摩擦帶來的喧囂依舊縈繞在人們耳畔，而中國改革發展仍然在按照自己的節奏穩步前行。如何看待眼下中國經濟金融的形勢？



金融時報發表時評人王一彤文章表示，應當說，中國經濟有足夠的韌性來吸收消化外部衝擊；中國金融有足夠穩健的體系來對衝風險保持穩定。這份信心，來自對內“做好自己的事”的有條不紊，來自對外繼續擴大開放的廣闊胸懷。



文章提出，對內，國內各項改革發展工作並未因外部環境的複雜化而亂了陣腳。我們的固有節奏，是“做好該做的事”，該推進的改革繼續推進。今年以來，積極的財政政策加力提效，大規模減稅降費充分減輕了市場主體的負擔。日前召開的國務院常務會議提出，要將“雙創”引向深入，發揮“雙創”支撐就業的重要作用和促進科技創新的獨特作用，推動大中小企業融通發展。加快發展工業互聯網，拓展“互聯網+”在醫療、養老、教育等社會領域的應用。同時，要引導金融機構降低小微企業融資實際利率和綜合成本，將小微企業不良貸款容忍度從不高於各項貸款不良率2個百分點放寬到3個百分點。要支持創業孵化機構、創投企業發債融資。上述調整與改革，把握住了就業、小微企業融資、創投行業等重點環節，對這些領域進行調整支持，在眼下尤為關鍵。



該補的“短板”繼續補。近日，國務院召開振興東北地區等老工業基地領導小組會議，提出靠改革開放、轉變觀念、轉變政府職能、優化營商環境來振興東北。更早之前，國務院辦公廳印發了《科技領域中央與地方財政事權和支出責任劃分改革方案》，提出要科學合理確定政府科技投入的邊界和方式，使市場在資源配置中起決定性作用，以體制機制改革促進科技創新進展。應該說，上述舉措是在補區域不協調、科技成果轉化率低等“短板”，這樣的“查漏補缺”十分必要，因為“後發領域”也蘊藏著中國經濟的後勁和動能。



該挖的內需繼續挖。國家發展改革委、生態環境部、商務部近日印發了《推動重點消費品更新升級暢通資源循環利用實施方案（2019-2020年）》，意在推動汽車、家電、消費電子產品更新升級，促進舊產品循環利用。中國消費市場規模位居世界前列，新增消費空間廣闊，更新消費潛力巨大，這正是經濟逆勢而上的回旋餘地和動力來源，我們正在踏准步點，充分挖掘潛能，讓內需成為經濟增長的主動力。



正是由於國內政策把握住了“做好該做的事”的正確節奏，對中國經濟增長的預期依然保持穩定。世界銀行6月4日發布的最新一期《全球經濟展望》報告，再次下調今明兩年全球經濟增長預期，並警告全球經濟面臨重大下行風險，易受到貿易緊張局勢和金融動蕩影響。但報告將2019年中國經濟增長預期維持在6.2%不變，認為中國政府有能力調整貨幣和財政政策以應對外部挑戰及其他“逆風”。同樣，國際貨幣基金組織（IMF）在結束對中國的2019年度第四條款磋商訪問後的發布會上表示，預計中國2019年的經濟增長率為6.2%，認為中國目前的政策組合對維持增速穩定是充分的。上述信心與研判具有真憑實據，因為無論外部如何動蕩，中國的政策與改革都保持了足夠定力，穩增長、促改革的政策組合是恰當且富有實效的。



對外，中國的擴大開放並未因單邊主義抬頭而止步，反而展現出了更大力度與更寬廣的胸懷。在金融領域，得益於長期的開放與市場化改革，人民幣匯率的彈性不斷增強。正如央行行長易綱在接受媒體採訪時所說，人民幣增強彈性對於中國乃至全球經濟都有益，因為它發揮了經濟自動穩定器的作用，通過匯率調整，得以平衡國際收支，得以管理人們的預期，我們將繼續採用這種市場化機制。央行副行長範一飛近日表示，歡迎國內外有實力的機構入場提供支付服務。在早先接受媒體採訪時，央行黨委書記、銀保監會主席郭樹清更是明確表示，我們還會繼續一如既往地擴大銀行業和保險業的開放，將來外資不僅51%可以，61%、71%、81%甚至100%，也可以設立機構。我們希望有更多的外資機構，特別是表現好的、世界著名的機構投資者到中國來投資。



在技術領域，中國依舊堅定踐行著開放的策略。在為企業頒發5G許可證時，工信部部長苗圩表示，一如既往歡迎外資企業積極參與中國5G市場。這是一種“科技無國界，開放不停步”的理性態度。而國家發改委副主任寧吉喆日前與在滬外資企業代表座談時說，中國將堅定不移擴大對外開放，歡迎外商來華投資深耕發展；不斷優化投資環境，加強外商投資合法權益保護。面對貿易投資保護主義抬頭，中國不會後退，而是要主動開放，保持產業鏈穩定並逐步提升層次。



在保護主義、單邊主義甚囂塵上的當下，中國堅持主動開放、擴大開放的路線與策略，不但是可貴的，更是必要的。中國一直是全球化的受益者，對外開放也是中國經濟金融發展的重要外生動力。因此，我們要始終做國際合作、開放包容的信奉者與擁護者。



文章強調，堅持行進在對內深化改革、對外擴大開放的正確軌道上，這樣的“內外兼修”，將使中國經濟金融充滿韌性，游刃有餘地應對外部衝擊，繼續穩定前行。



