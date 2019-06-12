老字號玩跨界創新 守住品質才是根本

中評社北京6月12日電／和潮流品牌一起合作推出跨界商品、推出體驗店業態、主動“觸網”，主動向年輕消費者靠攏的“國民老品牌”，正在獲得越來越多生機。此前跨界推出潤唇膏大獲好評的國民奶糖大白兔近期再次“出擊”，推出了一系列明星跨界產品——在天貓上首發與氣味圖書館跨界的快樂童年香氛系列產品，推出香水、沐浴乳、身體乳、護手霜、香薰等，還在上海的線下實體店開始銷售大白兔系列創意設計產品。



證券時報發表財經評論人吳學安文章表示，老字號跨界之路，拼的是渠道營銷，更拼的是創意創新。對於現代消費者！而言，對老字號品牌的“情結”不會憑空而來。此前美加淨大白兔奶糖兩家老字號聯名推出的“大白兔奶糖味潤唇膏”，從包裝上看，唇膏外包裝和大白兔奶糖幾乎一模一樣，只是在左上角加了美加淨的標誌，在大白兔中文名旁邊，兩行小字寫著“奶糖味潤唇膏”。雖然明確標明“本產品非食品不可食用”，但伴隨了幾代人成長的奶糖味道還是可能讓人會忍不住一直舔嘴巴。



“守得住經典，當得了網紅”。有網友用精煉的語言概括對當紅國貨品牌一波波“新操作”的企盼。但跨界轉型並非易事，想要彎道超車也要找准定位。國貨老字號推出時尚定制產品，雖然可以滿足人們的獵奇心理，但卻無法成為常態，需要在創新中尋求突破。一方面，通過跨界合作、尋找新設計師、新代言人，玩法創新，產品創新，才能吸引更多人對品牌的關注；另一方面，通過跨界轉型為這些老品牌注入活力，改變人們對這些老品牌的固有印象。唯有不受固有印象的束縛，延伸開發出更多的新產品，才能讓更多消費者接受。



文章指出，隨著國內新興品牌的崛起、外來品牌侵占市場，國貨老字號的日子並不好過。有一項統計顯示，約有8成老字號面臨生存危機或者處於發展停滯狀態。尤其是消費者對於國貨老字號印象已經固化，使老品牌的處境更是危險。如提到大白兔，想到的就是奶糖；提到六神，想到的就是花露水；提到海瀾之家，就是印小天魔性的舞蹈；提到波司登，就是“中老年”款式的羽絨服；提到鄂爾多斯，就是“大媽款”針織衫。消費升級已是趨勢，老字號理應在時尚化、年輕化方面發力，守住品質，全線突破，以努力適應消費者需求。



一些網紅產品爆款往往來得快，去得也快。多年來，老品牌國貨之所以能夠屹立不倒，靠的就是過硬的品質。現在，國貨老字號推出時尚定制產品，雖可以滿足人們的獵奇心理，但卻無法成為常態。老字號跨界轉型除了是為了迎合潮流，推陳出新，傳統老牌的跨界背後或還有業績帶來的壓力。而要想在時代的浪潮下不被洗刷，融合創新無可厚非，但在創意面前，滿足品質消費的需求，或許才不會讓創意僅僅是個噱頭。



