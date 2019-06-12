建設5G，中國必須搶得先機

中評社北京6月12日電／6月6日，工信部向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電發放5G商用牌照。這意味著中國正式進入5G商用元年。今年以來，全球5G發展的步伐都在加速，不少國家對5G發展寄予厚望，爭取進入5G第一波商用。



人民日報海外版發表記者楊俊峰述評文章介紹，5G技術到底強大在哪裡？根據華為集團總裁任正非的說法，5G的容量是4G的20倍，是2G的1萬倍；耗電每個比特相比4G下降了10倍；體積下降到1/3，下降了70%。此外，5G帶寬的能量非常大，能提供非常多的高清內容，傳播8K電視不僅簡單，也讓成本下降了100倍。



可以預見的是，5G技術大規模商用，會對全球經濟社會發展產生深遠的影響和改變。在這樣關鍵的時期，中國發布5G商用牌照正是應勢而為的重要舉措。在新技術革命來臨前夜，誰搶得先機，誰就能立在浪潮之巔，為生存爭取到更多的時間和空間。



文章提出，搶得建設5G的先機，必須尊重技術，尊重人才。要建設具有自主知識產權的5G技術，人才是最核心的競爭力。從基礎學科的研究到中端技術的研製，再到終端產品的呈現，5G產業會構成一個前後緊密銜接的龐大產業鏈。此外，5G技術的延伸運用，也會導致傳統行業甚至一些新興的互聯網行業產生前所未有的變革。而要讓這條產業鏈及其衍生的產業格局成為現實，不僅需要大量的核心技術，還需要大量高精尖人才為之付出努力，從而在各方競爭的環境中贏得主動。



搶得建設5G的先機，必須要有敢為人先的勇氣。當今時代，國與國之間的技術競爭日趨激烈。在競爭中，必然會面對外部壓力甚至一些不擇手段的打壓，我們不應膽怯畏懼，而是要有泰山崩於前而面不改色的定力，更要有“千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風”的風骨。只有這樣，我們才能專注地做好自己的事情，用實際行動和實實在在的成果在5G時代搶得先機。



搶得建設5G的先機，必須要有持之以恒的毅力。5G不是一天就能建成的。要建設這樣一個嶄新的產業鏈和衍生的產業格局，需要做好長期心理準備。同時，建設5G的過程未必就是一帆風順的，我們可能會面對一些問題和困難。這就要求我們不能遇難則止，而要迎難而上。只有保持恒心，才能建成一個先進實用的5G產業。如此，我們方能在迅速變化的全球科技浪潮中，成為始終走在前列的弄潮兒。



