習近平主席中亞之行三大關鍵詞

國家主席習近平（圖片來源：網絡） 中評社北京6月12日電／6月12日，國家主席習近平將啟程對吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦進行國事訪問，並出席上海合作組織成員國元首理事會第十九次會議、亞洲相互協作與信任措施會議第五次峰會。



這是習近平主席本月上旬出訪俄羅斯後，中國經略周邊的又一重大外交行動。專家表示，此訪雙多邊結合，行程緊凑豐富，對於深化中國同往訪國關係、推進“一帶一路”高質量發展、在新起點上謀劃上合組織和亞信合作，具有重要意義。



關鍵詞之一：元首外交——作出兩國關係新規劃



訪問期間，習近平主席將分別出席吉爾吉斯斯坦總統熱恩別科夫、塔吉克斯坦總統拉赫蒙舉行的一系列國事活動，同兩國元首對中吉、中塔全面戰略夥伴關係未來發展作出新規劃、新部署。



專家表示，元首外交對雙邊關係發展起著戰略引領作用。習近平主席此訪將進一步夯實中吉、中塔關係政治基礎，引領中吉、中塔關係在新形勢下邁上新台階。



今年4月下旬，熱恩別科夫、拉赫蒙曾來華出席第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇。中國社會科學院大學國際關係學院院長李永全表示，時隔僅一個多月，習近平主席對兩國進行國事訪問，顯示出中吉、中塔領導人的緊密互動。



吉、塔兩國對習近平主席到訪熱切期盼。在吉爾吉斯斯坦，熱恩別科夫6月8日出席了《習近平談治國理政》第一卷吉文版首發式暨中吉治國理政研討會。拉赫蒙表示，發展對華關係始終是塔吉克斯坦外交的優先方向。

