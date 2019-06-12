老郭當選？胡幼偉：很快跟“行政院長”鬧翻

胡幼偉在臉書發文預言，郭台銘若當選“總統”，會跟他的“行政院長”很快鬧翻。(照片：胡幼偉臉書) 中評社台北6月12日電／台灣是“雙首長制”，“總統”與其任命的“行政院長”出現意見不合、衝突的狀況時有所聞。前“行政院”發言人、文化大學新聞系主任胡幼偉在臉書預言，“如果是老郭(郭台銘)當‘總統’，他跟他的‘行政院長’一定很快會鬧翻”。



胡幼偉並說，他贊成韓國瑜的承諾，韓若當選“總統”，就不在台北上班。意指較不會發生這問題。



以下為胡幼偉臉書全文：



大家火氣不要太大 情緒不要那麼緊繃。



要支持誰，你自己開心就好，其實不用來我這兒質問我什麼。



我的角色，只是個選舉觀察員。



如果你真的有在追蹤我的文章，便會記得，從去年年底到現在，幾乎每一位藍營“總統”參選人，我都觀察過，討論過，也都給過建議。



其實，我講過很多遍，只是沒有人理我。



大家都把“總統”一職看得那麼重，但其實，“總統”身邊，是沒幾個人在做事的；真正在做事的、真正重要的，是“行政院長”和各部會！



任何人，我不騙你，真的，任何人，除非願意遵守“憲法”規定，讓“國家”最高行政機關首長，也就是“行政院長”好好辦事，自己呢，平時，優哉游哉，只管外交、“國防”及兩岸大方向，否則，一旦覺得自己做“總統”的，責任大得不得了，使命感又超強，而且自認為很多事都特別了解，那就慘了！