胡志勇：東盟的“印太”目標能實現嗎？

中評社北京6月16日電(評論員 胡志勇)本月下旬，即將在泰國首都曼谷舉行的東盟峰會上將通過 “印度太平洋構想”草案，這是東盟作為一個地區組織整體第一次對外就“印太”構想表達自己的訴求和願景。該構想由印度尼西亞主導。東盟期翼在由美國主導的“印度洋太平洋地區”戰略下發揮一種主導性作用。



眾所周知，東盟自成立以來，積極以平等、協作的精神，共同努力促進本地區的經濟增長、社會進步和文化發展，促進本地區的和平與穩定，提高人民生活水平方面進行更有效的合作。但是，事與願違，由於東盟地區自身複雜的原因和發展動力不足，東盟在國際與地區事務中的影響力也並沒有發揮好，在國際舞台上只能是一種“小馬拉大車”的緩慢前行，東盟提出的諸多計劃沒有得到很好的落實。



此次峰會將提出東盟的“印太”願景規劃，將東盟定位為印太地區的“核心”，以獲取最大利益，發揮“中心性、戰略性作用”，恐實為勉為其難。東盟十國中除了新加坡經濟發展較好以外（但新加坡畢竟只是個城市國家），其他國家仍是發展中國家，有幾個成員甚至被國際社會列為世界上最不發達的國家，處於工業化初始階段，貧困問題十分嚴重。



因此，就東盟總體實力而言，要想在由美國主導的所謂“印度洋-太平洋地區”發揮中心性與戰略性作用恐僅是東盟一廂情願的單相思而已。但儘管如此，由於東盟地區重要的地緣戰略位置，在未來，東盟將成為美國、日本、澳大利亞和歐洲國家與中國海上博弈需爭奪的地區之一。



東盟一致積極追求地區穩定，積極與世界其他國家加強經濟合作，利用發達國家的技術、經濟等優勢推動東盟地區自身發展，東盟地區論壇將美國、中國等世界主要國家納入其中，為世界各國的戰略博弈提供了一個討論、互動的平台，有助於緩和世界緊張局勢，也有利於提升東盟的國際地位和影響力。



隨著中國“一帶一路”不斷深入，中國在東盟地區經濟與政治影響力不斷擴大，“中國威脅論”在東盟內部也不斷上升。為了平衡中國不斷擴大的影響力，東盟內部某些成員國積極與域外大國發展戰略夥伴關係，以削弱中國的影響力。隨著中國與東盟各國經濟合作日益加深，東盟與中國在經濟領域的“向心力”越來越大；但與此同時，東盟與中國在安全和政治領域的“離心力”也越來越大。東盟施展的“在經濟上依賴中國、在安全上依賴美國”的“二元戰略”就成為東盟發揮平衡外交作用的核心。



近年來，美國積極推動“印度洋-太平洋地區”構想以制衡和削弱中國“一帶一路”成果，利用“印度洋-太平洋地區”把中國周邊地區囊括其中，以實現圍堵、遏制中國快速發展的戰略目標。東盟也被列入“印度洋-太平洋地區”構想的重要地區。未來東盟在“印度洋-太平洋地區”構想中發揮什麼樣的作用，值得國際社會拭目以待。

