毛裡求斯代總統和總理分別會見王晨

中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長王晨（圖片來源：網絡） 中評社北京6月12日電／應毛裡求斯國民議會邀請，中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長王晨6月8日至11日率全國人大代表團訪問毛裡求斯。毛裡求斯代總統沃亞普裡、總理賈格納特在首都路易港分別會見王晨。



在與沃亞普裡代總統會見時，王晨說，中毛傳統友誼深厚。習近平主席去年對毛裡求斯進行友好訪問，兩國領導人為中毛關係發展規劃了新的藍圖。中方願同毛方一道，發揮好兩國政治互信、經濟互利、人民友好三大優勢，攜手構建更加緊密的中毛、中非命運共同體。沃亞普裡說，毛方高度重視發展對華關係，中方的合作共贏理念，是真正雙贏的哲學。



在與賈格納特總理會見時，王晨說，閣下堅定奉行對華友好政策，中方對此高度評價。中方堅定支持包括毛裡求斯在內的非洲國家在非殖民化問題上的正當合理訴求，願同毛方保持密切溝通協作，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互理解支持；加強立法、經貿、旅遊、氣候變化等各領域務實合作，共同落實好兩國領導人共識和中非合作論壇北京峰會成果。賈格納特說，感謝中方長期以來的無私幫助和在查戈斯群島問題上的支持，毛堅定奉行一個中國政策，支持自由貿易和多邊主義，願不斷鞏固兩國友好關係。



王晨還與毛國民議會議長哈努曼吉舉行會談，並會見了毛外長博達。



（來源：人民網）