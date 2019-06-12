德國總理默克爾：多邊主義面臨危機

中評社香港6月12日電／德國總理默克爾11日在瑞士日內瓦表示，當前多邊主義面臨危機，應通過尋求妥協折中讓事態取得進展。



據新華社報道，默克爾當天在國際勞工大會上發表講話說，當前多邊主義面臨危機，很多人說依靠自己能做得更好。但是，尋求妥協和折中是國際合作的原則，它讓協調不同意見、達成統一立場成為可能，讓事態取得進展。



默克爾說，在過去100年裡，國際勞工組織一再展現協調各方達成妥協的能力，最終建立起一個“全面、適用於全球範圍的”規則和價值體系，用以維護一個“有尊嚴和平等的”工作環境。



默克爾對於提交本屆大會審議的國際勞工組織百年宣言草案表示歡迎，認為在當前反全球化浪潮下，這一宣言將為全球工作領域提供原則性的指導方針。她還說，相信在面臨人口結構變化和氣候變化等挑戰時，國際勞工組織將再一次展現推動各方達成妥協的能力。



第108屆國際勞工大會於10日至21日在日內瓦召開，來自國際勞工組織187個成員的5000多名代表參會。會議將圍繞未來工作挑戰、勞動中的暴力和騷擾等議題展開討論。



國際勞工大會是國際勞工組織的最高權力機構，每年5、6月間在日內瓦舉行一次會議。國際勞工組織成立於1919年，是一個由政府、雇主和勞工代表組成的三方組織，其主要宗旨是促進充分就業和勞資合作、改善勞動條件、擴大社會保障、保證勞動者權益和維護社會公平。