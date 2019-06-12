城市“集聚效應”驅動中國經濟高質量發展

過去30年，中國城市基礎設施建設迅速發展（圖片來源：網絡） 中評社北京6月12日電／得益於改革開放和思想解放所釋放出的力量，我國經濟保持了近40年的高速增長。當前，中國經濟正處於從高速增長向高質量發展轉換的階段。可以看到，城市化將成為未來中國經濟發展的重要驅動力之一。



城市化是經濟增長的結果，同時也是重要推動力量。城市化進程將帶來人口和產業的集聚效應、推動技術進步、提高全要素生產率以及收入水平，這主要得益於技術外溢和更多樣化的中間品服務，以及更大的本地市場所帶來的貿易優勢，這都將成為中國經濟高質量增長的重要驅動力，也是我們能夠有效抵禦外部風險、繼續深化改革擴大開放的底氣所在。



回顧歷史，改革開放以來中國城市人口數量已由1978年的1.7億提高至2018年的8億。儘管中國人口城市化路徑大致符合世界趨勢，城市人口絕對規模急劇擴大，但不容忽視的是城市化速度落後於處於相同收入水平的國家。根據世界銀行數據，1978至2018年我國城市化年增長率不到4%，低於同等收入水平國家5%至6%的增長水平；2017我國城市化率為57%，也低於同等收入國家的平均城市化水平。



中國城市化進程相對落後的重要原因在於中國農村流動人口沒能夠充分融入城市，享受與城市居民相同的公共服務。較大的差距意味著很大的進步空間，伴隨著戶籍制度改革發力、城市社會保障和基本公共服務水平的提高，中國城市化進程將顯著加快。



我們根據聯合國以及國家統計局相關歷史數據，對未來城市化率水平做了測算：至2025年，城鎮化率能夠達到66%，至2035年有望達到75%至80%。這意味著未來十幾年的時間裡，我國在現有基礎上將有近3億人口由農村遷到城市（淨增加數量）。



應當說，上述變化將成為驅動中國經濟高質量發展的堅實力量，城市化將促使勞動就業從低生產率部門向高生產率部門轉移。城市化意味著經濟將從農業部門轉向工業部門和服務部門，分散的農業生產由集中的高生產率的工業和服務業生產所代替。據測算，到2035年中國第一產業、第二產業、低端服務業和高端服務業就業人口占比將分別達到6%、26%、34%、34%。這就意味著現在占到整個就業人口27%的農業就業人口將大量湧向第二和第三產業重新配置。轉移帶來生產率的顯著提高，會對中國經濟增長起到重要作用。