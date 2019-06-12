美墨移民協議有玄機　特朗普無意間露餡

中評社香港6月12日電／美國總統特朗普今天無意間透露墨西哥政府已同意，倘若遏阻中美洲移民的行動45天內成效不彰，將採取更多有力的法律行動。



據中央社報道，特朗普今天在白宮戶外燦爛的陽光下，手上揮著一張據他而言是墨西哥7日和美國官員達成的協議文本，以避免華府對墨西哥商品課稅。



被拍到的文件顯示，墨西哥似向美方承諾，倘若華府對墨西哥同意加強在南方邊界攔檢，及凍結人蛇集團銀行帳號等初步遏阻移民行動不滿意，將頒布或施行特定國內法。



文件表示，45天後，倘若美國政府“自行決定”結果未達標。“墨西哥政府將在國內法的範疇內，採取一切必要措施，讓協議生效。”



協議也同意再給墨西哥45天時間達到成效。目前還不清楚墨西哥政府必須採取哪些具體措施。



華府上週表示，美方希望墨國同意“安全第三國”政策，亦即提供希望在美尋求庇護的中美洲移民在墨國境內申請，並在等待審查期間留在墨國。華府也說，墨國必須加強打擊境內無證移民。



華府認為安全第三國政策可有效遏阻移民，但在激烈談判後，墨西哥拒絕接受。



就在媒體質疑華府是否真的和墨西哥政府達成可有效遏止移民的具體協議下，特朗普在記者面前揮舞這項宣稱是協議的文件。



美墨初步的移民協議似乎和墨國政府先前採取的動作無異。不過，特朗普一再暗示，協議中還有要求墨西哥政府採取更多作為的祕密內容。