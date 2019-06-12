整治以酒謀私　茅台集團建立打招呼登記制度

日前，貴州茅台集團公司制定出台領導幹部插手茅台酒經營活動打招呼登記備案制度。（圖片來源：網絡） 中評社北京6月12日電／為有效預防領導幹部干預、插手茅台酒經營活動，維護正常經營秩序，深入整治領導幹部利用茅台酒謀取私利問題，涵養良好政治生態，日前，貴州茅台集團公司制定出台領導幹部插手茅台酒經營活動打招呼登記備案制度。



明確登記備案範圍。堅持凡過問必登記、凡打招呼必登記，對各級黨政領導幹部、國家公職人員或茅台集團公司員工利用職權或者職務上的影響以及工作便利，向茅台集團公司有關單位或人員寫條子、遞材料、打電話、發信息、協調引薦等方式，為本人、親屬或其他特定關係人獲取茅台酒經營資格、調整茅台酒銷售指標、倒賣茅台酒等提供幫助；黨政機關、國有企事業單位等具有公權力的單位，採取公文公函等形式辦理茅台酒經營權、調整茅台酒銷售指標等或以單位名義辦理茅台酒經營權後，轉由個人經營或者分戶產生新的茅台酒經營權等行為必須登記備案，凡發現應登記未登記的，嚴肅追究相關人員的責任。



規範登記備案方式。受打招呼人應當如實填寫《茅台集團關於領導幹部插手茅台酒經營活動打招呼登記備案表》。口頭或電話打招呼辦理的，應當留存電話記錄或其他書面記錄；通過短信、微信等電子信息打招呼的，應當拍照留存電子信息。通過寫條子、遞材料等方式打招呼辦理的，應當留存相關文字材料並予以注明；以組織名義發文發函辦理的，應當留存相關函件；通過當面交辦、口頭指示、協調引薦等打招呼辦理的，應當記錄時間、地點、在場人員及內容，及時形成書面材料。



完善問題線索移交機制。茅台集團公司有關經辦人員在5日內，將相關材料經本部門（單位）負責人簽字後，再報本級紀檢監察組織，必要時，直接報上級紀檢監察組織。茅台集團公司各級紀檢監察組織收到打招呼登記備案表後，應按照幹部管理權限審核、調查，並及時向集團公司紀委報告。對涉及違規打招呼的地方各級黨政領導幹部、國家公職人員的有關問題線索，按照幹部管理權限，移送有關紀檢監察機關處理。



（來源：中央紀委國家監委網站）