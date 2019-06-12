京台社區發展論壇高雄圓滿落幕

高雄市副市長葉匡時(中)與北京市台辦副主任李長遠(左一)和與會人員合影。（中評社） 中評社台北6月12日電／為期一週的“2019京台社區發展論壇”及相關的基層交流活動於端午節前夕在高雄市佛陀紀念館舉行，由台灣原鄕文化暨社區發展協會、北京海峽兩岸社區發展研究中心共同主辦，除主論壇“社區賦能，地方創生”的研討會，由兩岸社區專家學者發表論文及案例分享。高雄市長副市長葉匡時也代表市長韓國瑜出席，表達高雄市府對此次論壇與交流的歡迎之意。



北京市由市台辦副主任李長遠、民政局副局長陳世坤、通州區人大主任張紹武等人，率領通州區、平穀區、朝陽區、密雲區、懷柔區、昌平區等9個團組參加。台灣區由高雄市苓雅區“長青綜合服務中心”與大寮中莊社區發展協會，分別舉行“智慧社區養老交流會”與“社區志願服務交流會”以及“社區基層實務座談會”，兩岸與會的社區實務專家學者等近四百人參加。



原鄕文化暨社區發展協會理事長蘇進強開幕時致詞表示，佛光山暨佛陀紀念館就是一個給人歡喜、給人方便，讓人身心安頓的“心靈家園”，而社區發展、社區營造的目標，就是讓住在社區的夥伴，不分男女老少，不論來自何方，都能在社區的共同家園中，守望相助，相互尊重、包容、欣賞、分享。



佛陀紀念館館長如常法師，除表達大師對論壇的祝賀與對參加會議的兩岸基層代表關懷之意外，更對每年在佛陀紀念館舉辦的京台兩岸社區發展論壇表示歡迎，如常法師強調，人間佛教的基本精神就是走入社區、基層，沒有階層、族群之分，她希望社區發展論壇成為京台兩岸民眾相互溝通、了解，且有來有往進而達到一家親，由“同心築夢”到“共促發展”，讓兩岸更和平，社會更和諧、人民更幸福的動力。如常法師並代表星雲大師致贈與會人員一本大師的著作。



北京海峽兩岸社區發展研究中心主任劉俊華在致詞時表示，從2014以迄今年的京台社區發展論壇，他與中心的團隊均以民間社會組織的專業能力，和台灣主辦單位原鄕文化暨社區發展協會蘇會長及所屬團隊，密切合作，坦誠相見，相互切磋，一年辦得比一年好，尤其今年京台兩岸參與的人數較往年熱絡，可見京台社區論壇與相關的培訓、交流，已經有豐盛的成果。