俄籌備普京10月訪問沙特事宜

普京預期10月訪問沙特（圖片來源：網絡） 中評社北京6月12日電／俄羅斯總統新聞秘書德米特裡·佩斯科夫10日說，正在籌備俄總統弗拉基米爾·普京10月訪問沙特阿拉伯事宜。



俄羅斯衛星通訊社援引佩斯科夫的話報道，俄方正在籌備普京訪問沙特，稍後將正式宣布；俄方對籌備事宜“非常重視”。



沙特能源、工業和礦業產業大臣哈立德·法利赫當天在莫斯科說，普京對沙特的訪問將推動兩國關係發展；希望雙方能在普京訪問沙特期間簽署放寬簽證限制協議；沙特方面重視吸引和保護投資，打算針對俄方商業及其他特定人員採取更寬鬆的簽證制度。



法利赫在莫斯科出席沙特與俄羅斯貿易、經濟、科學和技術合作政府間委員會第六次會議，與俄羅斯能源部長亞歷山大·諾瓦克會談。兩人隨後舉行聯合記者會，宣布多項推進兩國經貿關係和交流的措施。法利赫說，沙特提議雙方簽訂保護投資協議；研究投資俄方農業的可能性；打算開通沙特吉達市與莫斯科之間直飛航線，每周14個班次。



諾瓦克在記者會上說，雙方打算在對方國家互設貿易代表機構，沙特方面正在考慮與俄方合作生產甲醇和參與俄方液化天然氣項目。



記者問及石油輸出國組織、即歐佩克與非歐佩克產油國一旦決定今年不延長原油減產協議，國際原油價格是否可能下跌至每桶30美元，法利赫回答，沙特和俄羅斯正採取“預防手段”，防止原油價格暴跌。



沙特和俄羅斯分別是歐佩克和非歐佩克主要產油國。歐佩克與非歐佩克產油國去年12月達成原油減產協議，今年1月開始日均減產120萬桶，為期6個月。



俄羅斯塔斯社10日援引法利赫的話報道，現階段僅俄羅斯沒有決定是否延長減產協議，俄方內部就今年下半年俄羅斯應生產的原油量有分歧。



俄羅斯國家石油公司首席執行官伊戈爾·謝欽反對延長減產協議，理由是他預期美國可能借機擠占俄羅斯在國際原油市場的份額。