英首相之爭十人入選　熱門人選約翰遜遭圍攻

前英國外交大臣鮑里斯·約翰遜（圖片來源：網絡） 中評社北京6月12日電／英國執政黨保守黨黨首競選10日開鑼。經保守黨籍議員提名確認，宣布參選的11人中10人入圍投票環節。議員首輪投票定於13日舉行。



多名競選人同一天正式開始拉票，談及國內議題和英國退出歐洲聯盟事宜。



前外交大臣鮑里斯·約翰遜是新黨首暨英國下任首相最熱門人選。他的政策主張乃至行事風格當天遭遇多人攻擊。



【入圍十人】



監督黨首競爭的保守黨議員組織“1922委員會”10日宣布，11名競選人中10人獲得足夠數量議員的提名，可以接受議員後續投票。



曾任分管大學和科學事務國務大臣的薩姆·吉馬趕在委員會作此宣布前主動棄選。路透社報道，薩馬是唯一一名支持英國再次就“脫歐”舉行全體公民投票的競選人。



英國《每日電訊報》梳理，約翰遜共獲得62人提名，遙遙領先；外交大臣傑裡米·亨特和環境、食品與農村事務大臣邁克爾·戈夫分別獲得35人和31人提名，分列二三位。吉馬僅獲3人提名。



其他入圍人士包括：前“脫歐”事務大臣多米尼克·拉布；內政大臣賽義德·賈維德；衛生大臣馬修·漢考克；保守黨前黨鞭馬克·哈珀；前議會下院領袖安德烈婭·利德索姆；國際開發大臣羅里·斯圖爾特；前就業與養老金大臣埃絲特·麥克維伊。



按照規則，當天競選人須獲得300多名議員中至少8人提名才能進入後續投票環節。首輪投票13日開始。議員將經由多輪投票逐步選出兩名候選人。英國全國保守黨籍選民隨後以郵寄選票形式從兩人中選出新黨首。