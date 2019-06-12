數千種“一帶一路”特色食品匯聚香港

中評社香港6月12日電/“2019香港一帶一路國際食品展”（BRIFE）6月11日至13日在香港亞洲國際博覽館隆重舉行。該食品展由香港一帶一路食品貿易協會及中國農業農村部主管的中國農業展覽協會主辦。今屆參與支持的國家(地區)政府由去年的19個增至35個，國別橫跨亞洲、歐洲、非洲、南美洲等，並榮獲30個國家的部長、駐華大使和駐港(澳)總領事組成榮譽顧問團。



今年展會共提供逾300個展位，匯聚六大主題展區：農業食品展區、食品及飲品展區、酒類展區、食品及餐飲連鎖展區、清真食品展區和專業服務、設備及投資展區。展會共展出數千種來自“一帶一路”以及全球各國的特色食品、農業產品及專項服務，菲律賓、緬甸、俄羅斯、加拿大等國的展商均到場參展。多國在場內設立大使館或駐港(澳)總領事館展區，讓入場人士可以了解該國經濟、風貌、文化和風土人情等，三天預料吸引超過30個國家(地區)近8000位買家採購及觀展。



香港一帶一路食品貿易協會主席、BRIFE組委會主席葉長春在展覽開幕禮致辭時表示，展會是產業的櫥窗，也是市場風向標。香港作為“一帶一路”倡議的“超級聯繫人”，受惠於粵港澳大灣區發展規劃，坐擁7000萬人口的龐大消費市場，可為農食品產業帶來欣欣向榮的新氣象。主辦方希望藉展會為“一帶一路”沿線國家和地區及全球各國，搭建食品及農產品進出口貿易的雙向平台，讓全球商家藉此共同拓展“一帶一路”商機。



中國農業展覽協會會長、全國農業展覽館副館長鄧志喜指出，“一帶一路”沿線國家然資源豐富，飲食文化多彩，各國農業和食品各具特色，相互間的合作潛力巨大。香港一帶一路國際食品展就是要發揮香港獨特的區位優勢，借助高端展會平台，構建協調溝通、創新發展的有效機制，進一步深化“一帶一路”農業和食品產業合作，這不僅有利於促進中國農業結構調整和轉型升級，也有利於沿線國家優勢互補、資源分享，實現互利共贏、共同發展。