委內瑞拉移民潮　 影響秘魯經濟

中評社香港6月12日電／自2014年委內瑞拉爆發政治經濟危機以來，陸續有300萬人逃離委國，其中逾75萬人抵達秘魯，對當地勞工構成競爭威脅，也對國家經濟產生有利影響。



根據秘魯中央銀行的最新報告，2018年秘魯國內生產毛額（GDP）成長4%，其中0.33個百分點歸功於委內瑞拉移民的支出。



秘魯中央銀行暨美洲開發銀行前執行主任坎波多尼可指出，2018年在秘魯的委內瑞拉的人數大幅成長，從1月份4萬人增加到12月約65萬人。



大多數委內瑞拉移民在非正規市場工作，平均收入為最低工資－大約289美元或更低。



秘魯非政府組織委內瑞拉聯盟主席培瑞斯說，委內瑞拉人民大規模外流的一個積極面向是，振興接收國的經濟，因為這些移民都要租房、聘請服務、繳消費稅；如果正式就業，還要向這個國家的國庫納稅。



秘魯中央銀行還指出，委內瑞拉移民的有利影響是通貨膨脹明顯下降，因為理論上，現有勞工人數增加除了降低工資成本，還可能降物價。



委內瑞拉人聚居最多的秘魯首都利馬，2017年的通貨膨脹率為3.9%，2018年為2.5%；全國其他地區分別為4.8%和3.4%。



雖然如此，波多尼可將通貨膨脹率下降歸因於食品價格降低，特別是馬鈴薯。他認為，如果委內瑞拉移民真的影響通貨膨脹，也只是邊緣影響。



委內瑞拉移民潮最有爭議的地方是對秘魯勞工構成競爭威脅。對移民最敏感的群體是39歲以下和教育水準較低的人，這一群體約占利馬都會地區勞工人口的7%，其中約45%從事服務業，而多數委內瑞拉移民也在服務業討生活。