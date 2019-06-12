京台社區發展論壇　葉匡時代表韓國瑜出席

高雄市副市長葉匡時強調社區發展必須與時俱進。（中評社） 中評社台北6月12日電／2019京台社區發展論壇及交流活動日前在佛光山佛陀紀念館舉行並圓滿落幕，北京市共有九個團組參與。論壇的主題是“社區賦能，地方創生”，活動約有500人參加，兩岸社造專家透過討論、切磋與到高雄社區實地參訪，共同達成兩岸社區基層交流的目的。



高雄市長韓國瑜特別請副市長葉匡時代表出席，表達高雄市政府對兩岸社區基層交流的高度重視。曾在高雄中山大學任教近20年的葉匡時本身是一位公共政策、地方治理的專家，他在致詞時表示，在全球化與老人化社會的時代，城鄕發展雖有地域之別，但人際關係的疏離與人口老化，卻是不分軒輊，傳統社會的社區發展必然受到衝擊，也因此社區發展、社區營造必須與時俱進，並整合政府部門、企業界與社區自主的參與，才能相輔相成。



葉匡時說，台灣自1994年正式將“社區總體營造”做為施政的重點，台灣社會便充滿了活力與創意，而隨著時代的變遷，社區建設也不再只是硬體設施，而涵括了生產、生態、生活，與大陸近年來積極“追求美好生活”及脫貧的目標，其實是殊途同歸。



北京市民政局副局長陳世坤特別讚揚京台社區論壇與交流參訪，成為兩岸人民開啟基層互通有無、相互理解、相互學習，促進社區進步的重要渠道，他說，社區營造或社會建設的核心就是群眾，以民為主，為群眾服務，讓老百姓有幸福感和獲得感就，得到更美好的生活就是社會建設、社區發展的重要目標。



北京市通州區人大主任張紹武謙虛地指出，台灣的社區營造起步比大陸早，社區的發展十分豐富，值得大陸學習的地方很多，尤其是社區志願者服務與社區居民對社區發展的參與，另方面，北京也十分重視老城區的修護與地方環保生態的永續發展，這些都有賴社區居民的共謀、共理，如何整合社會組識，讓社區少一些行政框架多一些服務效能，值得向台灣學習。他強調，社區營造最重要的是社區居民，而非只是地方公務部門，而這正是本屆論壇“社區賦能，地方創生”所要探討的主題。



出席者還包括：中華民族致公文化總會長陳柏光、高雄市政府研考會主委李銘義、北京行政學院教授林學達、師範大學環境教育研究所教授葉欣誠、北京工業大學教授李翕然、台灣螺陽基金會董事長何美慧、中山大學公共事務管理研究所助理教授謝政勳、北京前門街道辦公室副主任常穎等人並在會中發表演說。ﻩ