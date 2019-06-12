巴基斯坦前總統扎爾達里涉腐被捕

巴基斯坦前總統、國民議會議員阿西夫·阿里·扎爾達里（圖片來源：網絡） 中評社北京6月12日電／巴基斯坦前總統、國民議會議員阿西夫·阿里·扎爾達里涉嫌用虛假銀行賬戶洗錢，10日遭反腐敗機構逮捕。



扎爾達里是已故前總理貝·布托的丈夫。貝·布托2007年底遇襲身亡，他接替妻子領導巴基斯坦人民黨，2008年至2013年出任總統。



【涉腐被捕】



扎爾達里當天在首都伊斯蘭堡由國家稽查局和警方人員帶離住處，前往稽查局辦公室。他坐上汽車時面色平靜，甚至面帶微笑，作出“勝利”手勢。



稽查局發言人納瓦齊什·阿里確認逮捕消息。稽查局定於11日提審扎爾達里。



當地媒體報道，稽查局調查扎爾達里及其妹妹、前國民議會議員法麗婭爾·塔爾普爾涉嫌使用數十個虛假賬戶“洗錢”數百萬美元。兩人否認有任何不法行為。



當天早些時候，伊斯蘭堡一家法院駁回兩人的延長保釋期申請，稽查局因而逮捕扎爾達里。不過，稽查局沒有同時逮捕塔爾普爾，沒有解釋緣由。



扎爾達里和布·貝托的兒子比拉瓦爾·布托·扎爾達里現任人民黨主席，父親被捕時在場。他在記者會上說，稽查局逮捕行動有“政治動機”，而且上門逮捕時沒有出示任何司法機關簽署的命令。



人民黨說，對扎爾達里的調查旨在打壓人民黨、壯大總理伊姆蘭·汗的勢力。伊姆蘭·汗創建的正義運動黨在去年7月議會選舉中勝出，他本人當選總理。