柯：對陸表達善意都不願意　會很麻煩

台北市長柯文哲接受媒體訪問。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月12日電（記者 鄭羿菲）針對前“行政院長”賴清德呼籲無黨籍台北市長柯文哲收回“兩岸一家親”的說法，柯文哲12日受訪時回應，他只是先揮揮手，向中國大陸表達善意，如果連表達善意都不願，還是很麻煩。至於若接到民進黨初選民調電話，會選誰？柯文哲笑問記者，裡面有柯文哲的選項嗎？哈哈哈⋯⋯。



民進黨2020黨內初選10日展開民調，最快13日就會有結果。賴清德的壯大台灣車隊11日從新竹一路向北到桃園、新北，11日下午抵達凱道，結束3天的車隊拜票行程。賴清德受訪時也呼籲，柯文哲應收回兩岸一家親的說法。



對此，柯文哲12日接受媒體訪問時反酸，他的兩岸一家親還好，只是表達一個善意，這也沒有涉及政治層面，只是他先揮揮手，向中國大陸表達善意，如果對大陸連表達善意都不願意，還是很麻煩，至少我們表達善意，行不行再說。



媒體追問賴清德的此番呼籲，是不是因在進行民調，挑起統獨敏感神經拉抬自己？柯文哲想了想說，賴也不用特別提起啊⋯⋯那你們猜誰會贏（蔡英文或賴清德）？哈哈哈⋯⋯。



至於若手機接到民調電話會支持誰？柯文哲先是說，唉，他怎麼會接到？他平常手機都關靜音。之後柯笑問，裡面有柯文哲的選項嗎？哈哈哈。