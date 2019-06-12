260城交通卡今年通用

目前交通一卡通已實現互聯互通城市達245個，年底前達到260個。（圖片來源：新華網） 中評社北京6月12日電／11日，記者從交通運輸部新聞發言人吳春耕處了解到，今年將實現全國260個地級以上城市交通一卡通互聯互通。



交通運輸部在今年推出12件更貼近民生實事，運輸服務領域占6件。包括新增通客車建制村5000個（貧困地區不低於3000個）；實現全國260個地級以上城市交通一卡通互聯互通，用戶持互通卡可以在包括北京在內的260個城市通刷地鐵、公交，等等。



吳春耕介紹，目前這6件實事基本實現了“時間過半、任務過半”的目標，為按質保量完成全年工作任務奠定了堅實基礎。



交通運輸部相關負責人對中新網記者表示，目前交通一卡通已實現互聯互通的城市達245個，其餘15個城市要在年內實現。乘客持帶有“交通聯合”標誌的交通一卡通，即可在這些城市使用。乘客原有的非“交通聯合”卡，可按當地政策退換為交通聯合卡後實現異地使用。



需要注意的是，若無明確說明，上述圖表中所列交通一卡通應用範圍均為市區的公交或城市軌道交通線路。



據了解，因北京市交通一卡通系統正處於升級調試階段，目前北京公交系統暫支持全國50個城市的交通一卡通刷卡使用，城市軌道交通系統暫支持全國188個城市的交通一卡通刷卡使用。具體情況可通過“交通聯合”微信公眾號查詢。



為進一步增強交通一卡通為老百姓帶來出行的便捷性提升服務質量，針對民眾反映強烈的交通一卡通異地使用不便、充值退卡網點少、運營企業服務質量不高等問題，2018年交通運輸部制定出台了《交通一卡通運營服務質量管理辦法（試行）》，並於2018年4月1日起正式實施。



該辦法明確，要全力推進交通一卡通在全國通用，持有“交通聯合”標誌的交通一卡通可以在全國實現互聯互通的所有城市通用，並享受當地有關優惠政策。