高雄豪雨不出席周六造勢？韓不把話說死

高雄市長韓國瑜赴燕巢地區視察無障礙之家北區分院興建工程。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄6月12日電（記者 高易伸）受滯留鋒面及西南氣流影響，高雄這兩日下起大雨，且氣象局預測可能會下到周末。中國國民黨高雄市長韓國瑜上午被問到雨期是否影響15日排定的雲林造勢時，沒把話說死，僅強調要看高雄災情跟這幾日的雨勢，市政府這邊能動得、能防汛的都會加大力度去做。



韓國瑜上午赴燕巢地區視察無障礙之家北區分院興建工程，在滂沱大雨中穿著雨鞋、頭戴工程帽聽取簡報並於會後接受聯訪。



有媒體關注爭取國民黨2020提名的前新北市長朱立倫稍早在臉書發文，感嘆台灣成為速食社會，許多首長任期內看不到績效，就對該政策興致缺缺，還說“只會放煙火的首長，誰不會當？”只顧炒短線、開支票，是不負責任的行為。



對此，韓國瑜強調，自己不會當一個放煙火的市長，因為市府財政非常困難，各種花花草草、煙火式的都不是他要做的事情。他希望錢是紮紮實實的花在刀口上。



另外針對鏡週刊今日刊登韓國瑜在北農總經理時期簽准妻子李佳芬參與員工赴日本石垣島旅遊一事，韓表示，這件事情3、4年前已經吵過很多次了，他們家去了5個人，3個孩子他自己掏腰包，台北地檢署也調查過了。北農讓每個董事可以帶一個眷屬名額，總經理比照董事，若要佔便宜3個孩子為何要自掏腰包？第二，北農有45%官股、55%民股，董事會、股東大會也都通過了，怎麼這個時候再爆料這個勒？炒冷飯沒意思。



韓國瑜上午都在燕巢地區活動，關注社會安養議題，中午還要跟老人共餐。



韓表示，該行程早就安排好，若有時間會繞去看看淹水的地分。



韓強調市府從很早之前就開始備戰防汛，希望岡山燕巢地區的鄉親多點耐心，市府會動院一切資源，整治淹水。



至於有最新民調出爐，韓國瑜似乎民較上不再高居首位，韓用“表示尊重”這個慣性答案回應媒體。



韓國瑜預計本周六北上雲林出席“造勢大會”，但高雄受鋒面影響下起大雨，市政府不敢鬆懈，已投入大量人力資源防治。韓國瑜沒把話說死，保留彈性。