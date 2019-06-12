北檢查韓國瑜　柯：司法公平我就不會當市長

柯文哲接受媒體訪問。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北6月12日電（記者 鄭羿菲）針對台媒報道台北地檢署持續追查中國國民黨高雄市長韓國瑜的“北農獎金案”，媒體詢問北檢拖了2年，會不會有特別原因？無黨籍台北市長柯文哲12日在台北市政府受訪時表示，你應該問北檢啊，他（北檢）的反應比恐龍還慢，一個公平可被信任的司法是台灣社會努力的目標，但現在還不是。他還笑稱，司法公平他就不會當台北市長了。



根據台媒報道，韓國瑜去年選舉時捲入台北農產運銷公司獎金案，而學界盛傳，台北地檢署追查此案時曾密訊一名精於公司法的重量級學者作證，緊咬韓國瑜涉犯背信事證明確，亦曾到美麗島電子報董事長吳子嘉影射與韓有婚外情的新莊王姓女子家中搜證。而北檢則對外表示，辦案秉持偵查不公開的原則，全案尚在積極清查相關事證中。



柯文哲12日接受媒體訪問時，被問到韓國瑜在北農發獎金一事，北檢拖了2年才爆出消息，會不會讓人疑慮有些特別原因？柯文哲說，你應該問北檢啊，他（北檢）的反應比恐龍還慢，尾巴被打到了，腦袋還要想兩年才想到要趕快看。



柯文哲認為，其實他也不曉得情況，他每次說一個公平可被信任的司法是台灣社會努力的目標，當然到目前為止還不是嘛！他每次都開玩笑，司法公平他就不會當台北市長了。